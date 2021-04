Công an tỉnh động viên lực lượng làm căn cước công dân tại xã Trà Giáp

(QNO) - Sáng 16.4, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) tại xã Trà Giáp (Bắc Trà My).

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà tổ cấp CCCD tại xã Trà Giáp. Ảnh: B.A

Thiếu tá Nguyễn Thanh Trà - Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My cho biết, đến ngày 15.4, Công an huyện làm thủ tục cấp CCCD cho 19.000/35.000 công dân. Thời gian đến, Công an huyện tiếp tục triển khai cấp CCCD tại những địa phương còn lại.

"Công an huyện Bắc Trà My đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, công an viên, trưởng thôn đi từng nhà, vận động nhân dân biết được chủ trương và thời gian cụ thể để đến làm thủ tục cấp CCCD" - Thiếu tá Nguyễn Thanh Trà nói.

Tổ công tác tại xã Trà Giáp nỗ lực làm hồ sơ cấp CCCD. Ảnh: B.A

Qua buổi kiểm tra, Thượng tá Hồ Song Ân đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm hết mình vì dân của tổ cấp CCCD. Trước điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, nơi làm việc nhưng tổ công tác đã nỗ lực khắc phục để làm tốt công việc được giao.

Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng nhắc nhở tổ công tác thực hiện đúng quy trình, ứng xử phù hợp, giúp công dân hiểu và thực hiện việc cấp CCCD đúng quy trình, quy định; ưu tiên giải quyết đối với trường hợp lớn tuổi, tàn tật, phụ nữ mang thai, có con nhỏ...

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng tá Hồ Song Ân tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tổ cấp CCCD tại xã Trà Giáp.