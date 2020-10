Công an tỉnh khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão

(QNO) - Các lực lượng Công an tỉnh đã và đang triển khai nhiều phương án ứng phó bão số 9.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão tại âu thuyền Hồng Triều (Duy Xuyên). Ảnh: X.M

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai ngay phương án phòng chống bão. Quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng công an được huy động thường trực 100% quân số và túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời triển khai công tác ứng phó khi có yêu cầu. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến của cơn bão để chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng thời đề ra các kế hoạch, phương án phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa bàn của từng địa phương để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương tổ chức chốt chặn, hướng dẫn, kiểm soát giao thông, cắm biển báo trên các tuyến đường ngập sâu, nhất là các khu vực, tuyến đường dễ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển qua vùng không đảm bảo an toàn.

Lực lượng cảnh sát đường thủy kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền vào tránh trú bão đảm bảo an toàn. Kiên quyết không để tàu thuyền lưu thông trên sông, biển; không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản không an toàn. Hiện toàn bộ tàu thuyền trên các tuyến sông đã được lực lượng cảnh sát đường thủy hướng dẫn neo đậu, không hoạt động di chuyển. Lực lượng cảnh sát đường thủy cùng các lực lượng khác của Công an tỉnh sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần.

Lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã chủ động kiểm tra, triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ quan, trụ sở làm việc, các mục tiêu trọng điểm, cơ sở giam giữ cũng như hồ sơ tài liệu, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Mọi công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 9 đang được lực lượng triển khai khẩn trương và hoàn thành trước 12 giờ hôm nay 27.10.