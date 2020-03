Công an tỉnh quán triệt công tác phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Chiều 9.3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công an tỉnh tổ chức họp khẩn để triển khai, quán triệt nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: HOA VŨ

Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại có hơn 10.000 khách du lịch, người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn tỉnh. Trong đó, TP.Hội An có gần 9.000 du khách trong và ngoài nước. Theo thống kê có 33 du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 từ Hà Nội đến Hội An. Các ngành chức năng đã cách ly du khách, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt cán bộ chiến sĩ nắm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Các đơn vị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, xác định phương châm “4 tại chỗ”. Sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh. Thường xuyên nắm chắc số người Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh. Hoãn tổ chức các hội nghị, cuộc họp, buổi gặp mặt… chưa cần thiết, tránh tập trung nơi đông người.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ công tác với người dân cần đảm bảo các thiết bị y tế cần thiết. Có biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở giam giữ, hạn chế việc thăm nuôi, gặp mặt, gửi quà tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ. Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh và dư luận trong xã hội để kịp thời phản biện, phản bác những vấn đề sai trái, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.