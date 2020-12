Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(QNO) - Sáng nay 15.12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chính thức phát lệnh cho lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự lễ ra quân.

Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thuộc Công an tỉnh dự lễ ra quân đợt cao điểm. Ảnh: T.C

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, theo quy luật, Tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng chính trị, phản động tăng cường hoạt động chống phá, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng; trật tự công cộng, an toàn cháy nổ, trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tai nạn giao thông đường bộ và buôn bán pháo nổ trái phép. Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Đặc biệt, trong thời gian sắp tới sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ có những diễn biến mới phức tạp hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đảm bảo tốt tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các lễ hội đầu năm, Giám đốc Công an tỉnh quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh. Qua một tháng chuẩn bị, công an các đơn vị, địa phương đã rà soát đối tượng, biện pháp và sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi ra quân. Ảnh: T.C

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên. Mỗi chiến sĩ công an phải quán triệt tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí và dũng cảm trong chiến đấu, đảm bảo an toàn lực lượng; giữ vững lễ tiết, tác phong nghiêm túc, sôi nổi thi đua lập thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chính thức phát lệnh cho toàn lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhiệt liệt biểu dương quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng. Đồng thời lưu ý, Công an tỉnh cần phát huy cao nhất thành quả đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, bắt đầu từ đợt cao điểm lần này. Đợt cao điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến. Năm 2021 cũng là năm bắt đầu nhiệm kỳ, là thời điểm vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp các lực lượng, đặc biệt là quần chúng nhân dân để triển khai tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở mọi nơi, mọi địa bàn. Các sở, ban ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong đợt cao điểm này.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh diễu hành sau lễ ra quân. Ảnh: T.C

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chính thức phát lệnh cho toàn lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm. Đợt tổng ra quân trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15.12.2020 đến hết 28.2.2021. Ngay sau buổi lễ, toàn lực lượng đã tổ chức diễu hành ra quân ở các tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ.