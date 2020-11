Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà đồng bào gặp thiên tai và Công an Quảng Nam

(QNO) - Ngày 11.11, Đoàn công tác Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và trao quà hỗ trợ Công an Quảng Nam khắc phục hậu quả mưa bão.

Công an tỉnh Thanh Hóa trao tặng 200 triệu đồng cho Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: C.T

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá chia sẻ với những mất mát, thiệt hại to lớn mà nhân dân Quảng Nam nói chung; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng phải gánh chịu trong đợt bão lũ vừa qua.

Với tình cảm gắn bó keo sơn, kết nghĩa giữa hai tỉnh, Đại tá Nguyễn Quang Huy thay mặt Công an tỉnh Thanh Hóa trao tặng 200 triệu đồng cho Công an Quảng Nam. Đây là số tiền huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ công an và nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Dịp này, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa trao tặng 40 triệu đồng ủng hộ Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an Quảng Nam.

Chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của lực lượng công an cơ sở và nhân dân trên địa bàn huyện Núi Thành trong đợt bão lũ vừa qua, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, tặng quà Công an xã Tam Anh Bắc, Công an xã Tam Trà và Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tam (xã Tam Trà).