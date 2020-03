Công an tỉnh triển khai lực lượng tham gia phòng chống Covid-19

Sáng 16.3, Công an Quảng Nam tổ chức triển khai lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Hội An. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh dự và trực tiếp giao nhiệm vụ.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Quảng Nam, Công an tỉnh triển khai lực lượng gồm 23 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh để phối hợp cùng Sở Y Tế, UBND TP.Hội An, Ban điều hành Công ty CP Du lịch Hội An và các ngành liên quan, tham gia công tác tổ chức tiếp nhận, quản lý cơ sở lưu trú, bố trí lực lượng bảo vệ nơi lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế nhập cảnh trên địa bàn tỉnh tại Hoi An Beach Resort; thời gian thực hiện nhiệm vụ 30 ngày.