Công an TP.Hội An và Tam Kỳ triển khai cấp căn cước công dân

(QNO) - Công an TP.Hội An và Tam Kỳ đang triển khai làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) và thông báo cho người dân biết về những trường hợp ưu tiên cũng như thủ tục cấp CCCD.

Theo đó, Công an TP.Hội An làm thủ tục cấp CCCD từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần (Chủ nhật cấp buổi sáng). Buổi sáng từ 7 - 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 - 17 giờ; tại phòng tiếp dân Công an thành phố (số 6 đường Ngô Gia Tự).



Các trường hợp làm thủ tục cấp CCCD tại Công an TP.Hội An gồm: cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn TP.Hội An, người dân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Minh An; công dân đủ 14 tuổi có đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn Hội An chưa được cấp chứng minh nhân dân (CMND); đặc biệt những trường hợp là học sinh THPT cần có CCCD để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp và thi vào các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học…; công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng bị hư hỏng, mờ nhòe, rách nát, không sử dụng được và các trường hợp CMND, CCCD hết giá trị sử dụng, bị mất hoặc có sự thay đổi thông tin trong CMND, CCCD.

* Công an TP.Tam Kỳ cũng thông báo những trường hợp được ưu tiên lập hồ sơ cấp CCCD đối với công dân đủ 14 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú tại Tam Kỳ gồm: CMND hết hạn sử dụng, bị hư hỏng, bị mất; học sinh đến tuổi cần sử dụng CCCD.

Công an TP.Tam Kỳ bắt đầu triển khai cấp CCCD từ thứ Sáu ngày 26.2 và thực hiện trong các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần; buổi sáng từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 - 16 giờ 30; tại Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ (số 159 đường Trưng Nữ Vương).

* Công dân đến làm thủ tục cấp CCCD tại TP.Hội An và TP.Tam Kỳ cần mang theo sổ hộ khẩu, CMND cũ, CCCD cũ (nếu có). Khi làm thủ tục cấp CCCD, người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m...