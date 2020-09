Công an TP.Tam Kỳ hoàn thành bố trí công an chính quy về xã

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa hoàn thành việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Theo đó, Công an TP.Tam Kỳ đã công bố quyết định điều động 6 cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an chính quy thuộc Công an thành phố về công tác tại 3 xã Tam Phú, Tam Ngọc, Tam Thanh - mỗi xã 2 CBCS. Trước đó, Công an xã Tam Thăng đã bố trí đủ 5 CBCS công an chính quy. Là 1 trong 8 địa phương tự cân đối, điều động CBCS trong biên chế của đơn vị để bố trí về xã, Công an TP.Tam Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Được biết, trong tháng 9.2020, công an 18 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc bố trí 5 CBCS công an chính quy/xã.