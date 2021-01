Công an TP.Tam Kỳ thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện

AN BÌNH | 12/01/2021 16:32

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Công an thành phố đang tạm giữ 68 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định nhưng người vi phạm hoặc chủ sở hữu phương tiện không đến giải quyết.



Công an TP.Tam Kỳ thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các tang vật, phương tiện trên liên hệ với Công an thành phố theo địa chỉ 178 Hùng Vương, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ (hoặc qua số điện thoại 0235.3810152) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến nhận thì tang vật, phương tiện trên sẽ bị tịch thu theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Danh sách tang vật, phương tiện được niêm yết công khai tại trụ sở Công an TP.Tam Kỳ.