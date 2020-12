Công an TP.Tam Kỳ thông báo tìm học sinh mất tích

AN BÌNH | 22/12/2020 13:56

(QNO) - Ngày 15.12.2020, ông Lưu Khánh Kiệt (SN 1970, khối phố Khánh Ân, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) có đơn trình báo gửi Công an TP.Tam Kỳ về việc con gái ruột là cháu Lưu Mỹ Linh (SN 2008), đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tam Kỳ) mất tích.

Đặc điểm nhận dạng cháu Lưu Mỹ Linh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đơn trình báo, chiều 13.12.2020, cháu Linh bỏ nhà đi đến nay vẫn chưa về. Khi đi, Linh mặc áo khoác màu hồng, không mang theo điện thoại di động. Linh cao 1,44m, nặng 40kg, tóc dài màu đen. Gia đình đã đi tìm nhưng không tìm thấy, không liên lạc được nên đến Công an TP.Tam Kỳ báo cáo sự việc và phối hợp tìm kiếm.



Để phục vụ công tác xác minh, truy tìm, Công an TP.Tam Kỳ đề nghị công an các địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong quá trình công tác, quản lý cư trú, nếu phát hiện người có lai lịch, hình dáng nêu trên đề nghị thông báo ngay cho Công an TP.Tam Kỳ (số 178, đường Hùng Vương) để phối hợp giải quyết. Điện thoại liên hệ: 0235.3811.051 hoặc đồng chí Lê Thanh Hùng (SĐT: 0972.003.770).