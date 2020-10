Công an TP.Tam Kỳ thông báo tìm người mất tích

(QNO) - Ngày 13.10, Công an TP.Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo tìm người mất tích của ông Thái Tăng Ngân (SN 1969, thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đơn trình báo, bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1977, cư trú tại thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị - vợ ông Ngân) hiện làm nhân viên tại căn tin của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và ở tại nhà người anh ruột là Đoàn Thanh Tiến (SN 1973, khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ).



Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11.10, bà Duyên thức dậy, đi bộ từ nhà ông Tiến (kiệt số 220 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ) để đi làm nhưng đến nay vẫn chưa thấy về. Gia đình đã đi tìm, gọi vào số điện thoại của bà Duyên là 0799.322786 nhưng không liên lạc được và cũng không tìm được bà Duyên.

Thông tin gia đình cung cấp, vào sáng 11.10, khi đi bà Duyên có mặc áo mưa cánh dơi màu đỏ, đội mũ bảo hiểm màu trắng. Đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,6m, cân nặng 55kg, tóc để ngang vai màu vàng nhạt.

Để phục vụ công tác xác minh, truy tìm, Công an TP.Tam Kỳ thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết, trong quá trình công tác, quản lý cư trú trên địa bàn, nếu phát hiện người có lai lịch, hình dáng nêu trên đề nghị thông báo ngay cho Công an TP.Tam Kỳ qua địa chỉ: số 178, đường Hùng Vương, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ để phối hợp giải quyết.

Điện thoại liên hệ: 0235.3811051 hoặc đồng chí điều tra viên Cao Văn Lợi, số điện thoại 0913.754799.