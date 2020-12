Công an xã Tam An vận động một đối tượng truy nã ra đầu thú

(QNO) - ​Công an xã Tam An (Phú Ninh) vừa vận động một đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú.



Lê Đình Hoà làm việc tại công an xã Tam An. Ảnh: H.C

Ngày 14.7.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Đình Hoà (SN 1994, trú thôn An Hoà, xã Tam An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

​Sau khi gây án Hòa sống lang bạt nhiều nơi để lẩn trốn cơ quan chức năng. Nhận được nguồn tin Hòa thường xuyên liên lạc với gia đình, công an xã Tam An đã nhiều lần đến vận động, thuyết phục người thân của Hòa khuyên bảo, tác động Hòa để ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

​Đến chiều ngày 27.12.2020, Hòa đã đến công an xã Tam An đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Sau đó công an xã Tam An đã giao Hòa cho Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

​Được biết, Hòa từng có tiền án về tội "cướp giật tài sản" bị TAND huyện Đại Lộc tuyên phạt 15 tháng tù giam.