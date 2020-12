(QNO) - Sáng 11.12, tại trụ sở Công an huyện Phước Sơn, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: M.T

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Phước Sơn. Thượng tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện Phước Sơn được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này. Đồng thời yêu cầu các đồng chí ở vai trò, nhiệm vụ và lĩnh vực công tác mới khẩn trương tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc; tiếp tục xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhất là phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.