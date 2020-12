CSGT tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán (clip)

(QNO) - Để lập lại trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa nguy cơ dẫn đến tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh tích cực ra quân tuần tra, kiểm soát và sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Một xe máy bị tạm giữ do tài xế vi phạm hàng loạt lỗi. Ảnh: T.C

Tối 29.12, tổ công tác Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đường thuộc phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) giáp ranh với huyện Phú Ninh.

CSGT chốt chặn, tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 tối 29.12. Ảnh: T.C

Theo ghi nhận của PV Báo Quảng Nam online, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, CSGT đã phát hiện nhiều tài xế điều khiển mô tô vi phạm về nồng độ cồn. Cá biệt, có trường hợp vừa vi phạm nồng độ cồn vừa không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe cũng như các giấy tờ khác theo quy định.

Khó khăn của việc xử lý vi phạm là người điều khiển phương tiện cố tình chạy xe vào các đường ngang, ngõ tắt, quay lui bất chấp đường ngược chiều để trốn tránh kiểm soát của CSGT. Có trường hợp được yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng người vi phạm cố tình không làm đúng theo hướng dẫn, gây mất thời gian, ảnh hưởng đến độ chính xác của thiết bị đo khiến cán bộ CSGT phải đo đi đo lại nhiều lần mới đủ căn cứ xử phạt.

Một trường hợp cố tình chạy vào đường ngang ngay sau khi phát hiện cơ quan chức năng đang chốt chặn kiểm soát. Ảnh: T.C

Lý giải về hành vi vi phạm, anh T. - một tài xế bị phát hiện có nồng độ cồn khi điều khiển xe máy cho hay, cuối năm công ty có tổ chức tiệc nhỏ cho anh em nên “lỡ” dùng vài ly rượu. Sau khi nghe cán bộ CSGT thông báo về hành vi vi phạm và mức xử phạt, tài xế này khá bối rối khi biết mình sẽ bị xử phạt mức khá nặng. “Do ham vui, cả nể anh em nên có uống một ít rượu, biết bị phạt nặng thế này chắc chắn tôi sẽ không dám sử dụng rượu bia khi lái xe nữa” - tài xế này chia sẻ.

Tài xế T. thực hiện đo nồng độ cồn theo yêu cầu của CSGT. Ảnh: T.C

Tại TP.Tam Kỳ, nhiều ngày qua, cán bộ CSGT Công an thành phố cũng bắt đầu triển khai chốt chặn ở các tuyến trọng yếu, xử lý “ma men” điều khiển xe máy, ô tô trên đường.

Những ngày qua CSGT Công an TP.Tam Kỳ cũng tích cực ra quân tuần tra, kiểm soát. Ảnh: T.C

Đại úy Ngô Đình Kiên - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ chia sẻ, triển khai đồng bộ các nội dung về tuyên truyền, xử lý vi phạm, đơn vị đã đồng loạt ra quân, qua đó phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.

“Theo thống kê, sau hai tuần ra quân, chúng tôi đã lập biên bản xử phạt 125 trường hợp, trong đó có 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cá biệt, có trường hợp bị xử phạt tiền lên đến 17 triệu đồng, tạm giữ bằng lái trong 17 tháng. CSGT Công an TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để tạo hiệu quả răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người dân” - Đại úy Ngô Đình Kiên cho biết.

CSGT đề nghị người dân chấp hành tốt quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng khi lưu thông trên đường. Ảnh: T.C

Được biết, thực hiện đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch của Cục CSGT cũng như cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm do Giám đốc Công an tỉnh phát động, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, chở quá tải. Lỗi vi phạm nồng độ cồn hiện được xem là lỗi phổ biến nhất, có mức phạt khá cao, có thể lên đến hàng chục triệu đồng, đồng thời bị tịch thu bằng lái trong thời gian lên đến 2 năm.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát, tập trung lỗi vi phạm nồng độ cồn sẽ được duy trì từ nay đến sau Tết Nguyên đán. Ảnh: T.C

Trung tá Nguyễn Văn Binh - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) cho biết, bên cạnh thường xuyên tuyên truyền, việc tăng cường tuần tra kiểm soát của CSGT là giải pháp hữu hiệu nhất để tác động vào nhận thức của người dân. Với việc duy trì liên tục các tổ tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đơn vị đã xử lý lượt vi phạm tăng gấp nhiều lần so với những tuần trước.

“Đợt cao điểm này, đơn vị tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, gia tăng cường độ hoạt động theo chỉ đạo của Cục CSGT cũng như Giám đốc Công an tỉnh. Mục tiêu là đảm bảo an toàn giao thông hướng tới cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm duy trì đến sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT mong muốn bà con nâng cao ý thức tự giác, chấp hành đúng các quy định pháp luật khi tham gia giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng” - Trung tá Nguyễn Văn Binh cho hay.