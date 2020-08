Củng cố nền an ninh nhân dân

Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định “Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng chính là sự nghiệp của toàn dân”.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tiếp tục động viên đông đảo tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trong giai đoạn mới. Ngày 13.6.2005 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19.8 hàng năm làm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Từ đó đến nay, qua 15 năm thực hiện, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã nhận được sự đồng thuận cao từ các cấp chính quyền, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo khí thế sôi nổi, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên. Ảnh: V.KIM

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, những năm qua “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh dần đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa đến đông đảo cộng đồng dân cư. Cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đặc biệt là cấp cơ sở đã thể hiện sự quan tâm, chủ động và sáng tạo với nhiều cách làm hay, hình thức tổ chức phong phú, phát huy được trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tự chủ của quần chúng nhân dân trong các hoạt động. Trên địa bàn tỉnh, hằng năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí sôi nổi với hai phần lễ và hội. Phần lễ nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm. Phần hội với nhiều hoạt động hội trại, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và “dân vận khéo”, tạo sân chơi thu hút đông đảo người dân tham gia...

Khí thế sôi nổi của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã động viên, cổ vũ sức sáng tạo, phát huy được sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ. Mỗi năm, người dân cung cấp hàng nghìn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an điều tra khám phá hàng trăm vụ án, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hàng nghìn người lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương công dân không ngại hy sinh, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, truy bắt tội phạm và nhiều mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự sát với thực tiễn, phát huy được tính tích cực trong phòng chống tội phạm. Theo Đại tá Lê Hoài Nam - Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh), từ năm 2005 đến nay, tội phạm liên tục được kiềm chế và giảm về số vụ, nhiều vụ việc nghiêm trọng được điều tra, nhanh chóng làm rõ, xuất phát từ sự hỗ trợ của quần chúng Nhân dân và chính quyền địa phương. Chính sự chung tay, góp sức của người dân, sự nỗ lực, vào cuộc của các cấp chính quyền đã phát huy tinh thần, giá trị cốt lõi của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ khẳng định: “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ngày hội được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và hành động của Nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” và hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh”.