Cùng đi qua khốn khó

Hàng chục đêm trắng trôi qua nơi chốt gác phòng chống dịch Covid-19, âm thầm và cần mẫn. Rồi cũng chính những người chiến sĩ đã có mặt trong những đêm trực ấy, rất nhanh, lại hiện hữu giữa nơi khốn khó cực cùng sau cơn bão, lặng lẽ với nhiệm vụ của mình. Rất nhiều việc phải làm, và họ, đã dùng hết tâm sức, trách nhiệm, để cùng chia sẻ nỗi đau, cùng đồng bào gượng dậy…

Lực lượng công an chính quy về xã đã để lại nhiều dấu ấn, hình ảnh đẹp trong lòng dân. Ảnh: công bố quyết định điều động công an chính quy về xã.

Từ Covid đến… thiên tai

Dãi dầu với nắng, với mưa, với nguy cơ nhiễm bệnh rình rập khi các ca lây nhiễm trong cộng đồng gieo rắc nỗi ám ảnh mang tên Covid-19 khắp miền quê xứ Quảng, song các chốt gác của lực lượng công an ở mọi cửa ngõ vẫn đứng vững. Suốt hai đợt dịch, hàng tháng trời với những bữa ăn tạm, giấc ngủ tạm, họ hết mình vì nhiệm vụ.

Trong những ngày 71 chốt kiểm soát y tế được dựng lên vào đợt cao điểm chống dịch, Trung úy Nguyễn Hồng Trung đã có nhiều đêm trắng nơi nút giao cầu vượt hai tầng Chu Lai (Núi Thành). Anh và đồng đội ở lại trong căn lán nhỏ dựng bên chốt kiểm soát, căng mình với hàng chục nghìn lượt người qua lại mỗi ngày để kiểm tra kiểm soát. Áp lực, vất vả, nguy cơ đặc biệt cao khi phải đối diện với lượng người khổng lồ mỗi ngày, những chốt gác đã vững vàng chiến đấu, góp phần làm nên kỳ tích khi cả nước nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Chính trong những ngày ấy, ở nơi tuyến đầu, hình ảnh người chiến sĩ chạm đến trái tim của bao người khác, thắm hơn tình dân quân.

Sau đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, nhận quân hàm Thượng úy, cũng là lúc Nguyễn Hồng Trung được điều động về với vùng cao, theo đề án đưa công an chính quy về xã. Đã có nhiều lần về miền núi, song đến khi chuyển công tác, cùng ăn ở với bà con, anh mới thấu hiểu được hết những khó khăn, vất vả nơi miền ngược. Chỗ sinh hoạt tạm bợ, phải ở nhờ trong khu tập thể của một trường học, địa bàn xã anh được bố trí là Trà Kót, một xã xa xôi của huyện Bắc Trà My, anh cùng đồng đội bắt đầu công việc với nhiều áp lực mới. Vừa bắt đầu vào guồng thì bão lũ ập tới. Tôi lại thấy anh có mặt tại hiện trường vụ sạt lở xảy ra ở xã Trà Tân, vật lộn với đống bùn đất để kiếm tìm người dân không may xấu số bị lấp vùi.

“May mắn được công tác trong màu áo lực lượng, được cấp trên điều động tăng cường về xã, tâm thế của mình lúc nào cũng sẵn sàng vì nhiệm vụ được giao. Anh em, đồng đội cũng thế cả thôi, mình sẽ luôn có mặt, vì cấp trên có tin tưởng mình thì mới giao việc, người dân cần mình mới liên lạc, thông báo với mình. Năm 2020 là một năm quá đặc biệt với mình, nhưng cũng rất vui vì ở vị trí nào, việc gì, mình cũng đều hoàn thành tốt” - Thượng úy Nguyễn Hồng Trung chia sẻ.

Câu chuyện của Nguyễn Hồng Trung như lát cắt sinh động về hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an toàn tỉnh, trong một năm đầy biến động. Ở bất kỳ sự kiện nào, bất kỳ đâu, họ cũng có mặt, lặng lẽ góp sức mình, vì bình yên quê xứ.

Nỗ lực vì quê hương

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nói, năm 2020 với hàng loạt sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó có đại hội Đảng các cấp đặt nhiều trọng trách cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, tội phạm ngày càng phức tạp, manh động và liều lĩnh hơn, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là tội phạm xâm phạm nhân thân, tội phạm ma túy.

Các chốt kiểm soát phòng dịch của lực lượng công an đã góp phần hiệu quả ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Ảnh: T.C

“Song, với quyết tâm chính trị cao, với sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành, lực lượng công an toàn tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Không chỉ đảm bảo tốt an ninh, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, dấu ấn lớn trong năm là hoàn thành bố trí cán bộ công an chính quy về tại 203 xã với ít nhất mỗi xã có 5 đồng chí. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đã chủ động cùng với lực lượng chức năng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Từ trong gian khó, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi và thắm đượm nghĩa tình với nhân dân, tô thêm truyền thống “Vì nhân dân phục vụ”. Nhờ đó Công an tỉnh được vinh dự nhận cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 do Bộ Công an trao tặng” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng thông tin.

Khốn khó vẫn còn, khi bão lũ và dịch bệnh gây ra quá nhiều tác động đến đời sống xã hội, đến sinh kế của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng lại tiếp tục đồng hành với dân trong công cuộc tái thiết. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chia sẻ, những nỗ lực, cố gắng của lực lượng vẫn đang tạo sức lan tỏa, đóng góp lớn vào công cuộc đi lên của quê hương.

“Quá nhiều thử thách trong năm 2020 đối với Quảng Nam, nhưng cũng chính từ trong thử thách đó, bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần xung kích đi đầu của lực lượng công an giúp xã hội ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì, nhất là giúp đỡ, sẻ chia kịp thời với những gia đình bị mất người thân, nhà cửa do thiên tai bão lũ. Sẽ còn nhiều thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, trách nhiệm và hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, chung sức cho quê hương, cho đồng bào gượng dậy sau những khó khăn” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.