Đại Lộc: Đưa công an chính quy về cơ sở

Qua thời gian triển khai Đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại Đại Lộc, tình hình an ninh trật tự ở địa phương chuyển biến tích cực. Năm 2020, huyện tiếp tục chính quy hóa lực lượng công an tại 8 xã còn lại, đạt 100% theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.



Một xe máy do Công an tỉnh hỗ trợ cho Công an xã Đại Hiệp trước Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Chuyển biến rõ nét

Xã Đại Hiệp là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) do nằm tiếp giáp với nghĩa địa Gò Cà, giáp xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), vốn là khu vực từng xảy ra tình trạng “xin đểu”, nhất là dịp tết. Xã cũng tiếp giáp với vùng Điện Tiến (Điện Bàn) và con sông Yên; tiếp giáp với quốc lộ (QL) 14B, tỉnh lộ ĐT 609B... Các tệ nạn xã hội như ma túy, tai nạn giao thông... trên tuyến ĐT 609B rất phức tạp.

Năm 2015, Thiếu tá Phạm Ngọc Hùng được Công an huyện điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Đại Hiệp, phối hợp với lực lượng chức năng quản lý, kiểm soát địa bàn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Tháng 11.2019, Thượng úy Trương Văn Thanh (Công an thị trấn Ái Nghĩa) tiếp tục được điều động giữ chức danh Phó Trưởng Công an xã Đại Hiệp.

Với sự nỗ lực, chuyên nghiệp hóa của lực lượng công an chính quy, từ một địa bàn trọng điểm, nổi lên nhiều đối tượng hình sự, cộm cán, gần đây ANTT, ATGT trên địa bàn được cải thiện.

Năm 2019, Đại Hiệp không xảy ra trọng án, tội phạm tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm so với trước… Dịp Tết Nguyên đán 2020, Công an xã Đại Hiệp chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, diễn ra từ ngày 15.11.2019 tới 14.2.2020.

“Nhờ nỗ lực kiểm soát địa bàn cũng như các đối tượng hình sự, đối tượng thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy...; tích cực gây dựng và nhân rộng hiệu quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở nên nhìn chung dịp Tết Nguyên đán 2020, ANTT, ATGT trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp” - Thượng úy Trương Văn Thanh chia sẻ.

Xã Đại Cường hiện đã được tăng cường một cán bộ từ Công an thị trấn Ái Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Công an xã. Ông Trần Quốc Đạt - Chủ tịch UBND xã Đại Cường xác nhận, dù chưa phải là địa bàn trọng điểm song ANTT tại địa phương gần đây lại phức tạp so với trước, nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy trong giới trẻ có xu hướng gia tăng, tội phạm trẻ hóa và có xu hướng manh động hơn.

“Công an chính quy được tăng cường về cơ sở là chủ trương đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn này. Dịp tết vừa qua, không chỉ có đồng chí Trưởng Công an xã, Công an huyện còn tăng cường thêm 2 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy trực luân phiên, tham gia công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, trực sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, ANTT được giữ vững, không xuất hiện vụ việc phức tạp, tai nạn giao thông cũng giảm hẳn” - ông Trần Quốc Đạt nói.

Chính quy hóa 100% xã/thị trấn

Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc chia sẻ, những năm qua, Công an huyện đã rà soát lại các yêu cầu cấp thiết của địa phương và theo tình hình đặt ra, đưa lực lượng chính quy về 9/18 xã/thị trấn. Trong năm 2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Đại Lộc tiếp tục đưa lực lượng chính quy về 8 xã còn lại và hoàn thành mục tiêu 100% số xã toàn huyện có công an chính quy trong năm 2020. Công an huyện cũng chuẩn bị về lực lượng, nhân sự, chuẩn bị các thủ tục để làm việc, thống nhất với địa phương về lực lượng, nhân sự để đưa xuống nhằm đảm bảo tốt về chất lượng và số lượng con người, làm sao mỗi địa phương phải đảm bảo tối thiểu 3 chức danh: trưởng công an, phó trưởng công an và công an thường trực. Trường hợp còn khó khăn về lực lượng, trước mắt bố trí trước 1 đồng chí trưởng công an tại các xã này và tiếp tục bổ sung.

“Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, khó khăn vẫn còn rất nhiều. Đó là, phương tiện, trang thiết bị, phòng ốc làm việc của lực lượng công an chính quy ở cơ sở chưa đảm bảo. Dịp trước tết vừa qua, Công an tỉnh hỗ trợ 9 xã có lực lượng công an chính quy mỗi xã một xe mô tô. Lực lượng công an chính quy xuống cơ sở phải đảm bảo về lực lượng, chất lượng, tinh thần, trách nhiệm, phải làm việc có hiệu quả hơn lực lượng ở cơ sở” - Đại tá Giới nói.

Ông Trần Văn Mai - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho hay, theo chủ trương chung, năm 2020, sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng công an chính quy về 8 xã còn lại và sẽ tăng cường thêm lực lượng đối với những địa bàn trọng điểm. Qua đánh giá của cấp ủy, chính quyền và người dân ở cơ sở, công an chính quy về xã được đánh giá cao. “Năm 2019 vừa qua, Công an huyện Đại Lộc đã có những thành tích nổi bật, là đơn vị thi đua quyết thắng của tỉnh. Đóng góp vào thắng lợi đó tất nhiên có lực lượng công an chính quy ở xã” - ông Mai nói.