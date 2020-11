Đại Lộc: Khen thưởng thành tích bắt đối tượng giả danh đoàn cứu trợ để trộm tài sản

(QNO) - Sáng 30.11, ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Đại Lộc đến khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 3 cá nhân Công an huyện vì thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng giả danh đoàn cứu trợ để trộm tài sản.

Khen thưởng 3 cá nhân có thành tích xuất sắc bắt giữ đối tượng giả danh đoàn từ thiện để trộm tài sản. Ảnh: N.DUY

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 4.11, cụ Cao Thị An (SN 1937, xã Đại Nghĩa) đi bộ về nhà thì có một xe ô tô hiệu Innova mang biển số Hà Nội (30A), phía trước gắn dòng chữ “Cứu trợ miền Trung” chạy đến.

Khi xe dừng lại, nhóm người trên xe hỏi đường cụ An rồi nói cụ lên xe chở đi nhận tiền “hỗ trợ”. Chạy được một đoạn, nhóm này tặng cụ An một thùng mì tôm, bảo cụ xuống xe rồi bỏ đi. Lúc sau, cụ An phát hiện túi đựng tiền của mình đã bị kẻ gian rạch lấy đi 6,5 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng.

Nhận tin báo, Công an huyện Đại Lộc tổ chức điều tra, xác định đối tượng liên quan vụ trộm là Võ Quang Luận (39 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng). Tối 11.11, Công an huyện tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Luận, đồng thời tạm giữ chiếc ô tô nói trên.

Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Đại Lộc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện. Đồng thời khẳng định, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an huyện đã góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.