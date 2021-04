Đảm bảo an ninh cho bầu cử

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban bầu cử tỉnh, toàn lực lượng Công an tỉnh đang triển khai mạnh mẽ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, dự lường từ xa, đảm bảo tốt công tác an ninh phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại địa bàn huyện Đại Lộc. Ảnh: C.A

Nắm chắc tình hình

Ngay từ cuối năm 2020, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Công an tỉnh ban hành, quán triệt đến công an các đơn vị, địa phương.

Bám sát mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bầu cử, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự, khủng bố, biểu tình…, từng đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch riêng. Giám đốc Công an tỉnh là thành viên của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, vừa chỉ đạo chung cho các mặt công tác bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử lần này.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh thông tin, những ngày qua, đơn vị tập trung cho công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chủ động phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, hạ uy tín nhân sự ĐBQH và HĐND các cấp.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và công an các đơn vị, địa phương liên quan rà soát nhân sự ứng cử và nhân sự tham gia phục vụ bầu cử theo quy định.

Đơn vị chủ trì, phối hợp công an các địa phương thực hiện tốt công tác nắm tình hình liên quan đến dư luận của các giai tầng xã hội, các đơn thư khiếu nại tố cáo để tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh cùng với lực lượng công an toàn tỉnh cũng đang tập trung cho công tác đấu tranh với các âm mưu, ý đồ chống phá của thế lực phản động, thù địch và hoạt động của các diễn đàn, hội nhóm kín trên không gian mạng.

“Là đơn vị tham mưu cho Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh phục vụ bầu cử, việc phối hợp thực hiện công tác rà soát nhân sự được phòng thực hiện hết sức chặt chẽ, quy củ, đảm bảo đúng luật. Đồng thời phối hợp tham mưu công tác tuyên truyền về chuẩn bị, tổ chức bầu cử; rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại hoặc xuyên tạc về bầu cử” - Thượng tá Vương Quốc Hội nói.

Đồng bộ các mặt công tác

Những tình huống phức tạp có thể tác động đến công tác bầu cử đã sớm được dự lường kỹ lưỡng, tính toán các phương án xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử, phòng ngừa và ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, tụ tập đông người, khiếu kiện phức tạp, gây rối, biểu tình… Việc dự báo sát đúng tình hình liên quan đến an ninh trật tự có vai trò đặc biệt quan trọng trong chủ động phòng ngừa, lên phương án giải quyết kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thuộc Công an tỉnh dự lễ ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Ảnh: T.C

Bên cạnh đó, Công an tỉnh sẽ tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là các địa bàn trọng điểm về ANTT, các địa điểm diễn ra cuộc bầu cử; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, an toàn thông tin tài liệu và các trang thiết bị phục vụ bầu cử. Các kế hoạch, biện pháp đang được thực hiện một cách đồng bộ để đảm bảo an ninh về nhiều mặt, trong đó chú trọng an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh tại các khu cụm công nghiệp và các địa bàn trọng điểm phức tạp.

Một mặt, Công an tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử để thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành địa phương trong xét duyệt nhân sự, chủ động đấu tranh với âm mưu chống phá, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến người tham gia ứng cử.

Từng đơn vị và công an các địa phương cũng sẽ chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT cuộc bầu cử đúng tiến độ, bám sát mốc thời gian của cuộc bầu cử, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử đều phải thống nhất về nhận thức, nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử, do đó phải luôn nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở mọi âm mưu, ý đồ xấu để đấu tranh, ngăn chặn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nói.