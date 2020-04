Đảm bảo an ninh địa bàn giáp ranh trong mùa dịch

(QNO) - Lợi dụng lúc cao điểm phòng chống dịch Covid-19, các đối tượng gia tăng hoạt động phạm tội khiến xã Tam Nghĩa (Núi Thành) - vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi thêm phức tạp. Công an xã Tam Nghĩa phải căng mình đấu tranh với các loại tội phạm, vừa tham gia chống dịch để đảm bảo bình yên cho nhân dân.

Lực lượng công an, dân quân xã Tam Nghĩa trước giờ tuần tra đêm trấn áp tội phạm. Ảnh: Đ.Q

Đêm đánh án

Hai mươi giờ, tại trụ sở UBND xã Tam Nghĩa, các lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ thường trực và bộ đội biên phòng (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà) chuẩn bị cho một ca tuần tra đêm như thường lệ. Tuy nhiên, lịch đã thay đổi. Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, Trung tá Nguyễn Hữu Huân - Trưởng Công an xã Tam Nghĩa yêu cầu: “Tôi đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã, đêm nay chúng ta phải triệt phá tụ điểm đánh bạc tại thôn Hòa Mỹ”. Kế hoạch đánh án được đưa ra để mọi người cùng thảo luận.

Ba mươi phút sau, thông tin trinh sát báo về, đã có khoảng 20 đối tượng tụ tập tại một ngôi miếu thờ ở thôn Hòa Mỹ và bắt đầu sát phạt. Tuy nhiên, các trục đường chính dẫn đến ngôi miếu này khả năng có cảnh giới. Chính vậy, một phương án cắt rừng, đi bộ để áp sát mục tiêu và đánh án một cách hiệu quả được thống nhất nhanh chóng.

Lực lượng chức năng triệt phá một vụ đánh bạc trên địa bàn xã Tam Nghĩa. Ảnh: Đ.Q

Chỉ vài phút, 11 cán bộ công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ đã chỉnh tề trang phục, áo giáp, các công cụ hỗ trợ và lên đường. Trong bóng đêm đặc quánh, chúng tôi theo chân các lực lượng lặng lẽ lội bộ xuyên qua các ruộng lúa mấp mô sau mùa gặt, qua rừng cây để đến điểm hội quân. Việc do thám thực địa hoàn thành, Trung tá Nguyễn Hữu Huân quyết định chia 2 mũi quân, ấn định giờ đột kích, bắt quả tang.

Đồng hồ điểm 23 giờ 30 phút. Tất cả cùng xông lên và bắt quả tang 2 chiếu bạc với 8 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, bầu cua. Do lực lượng mỏng nên chưa thể bắt giữ hết tất cả đối tượng tham gia đánh bạc, tuy nhiên việc phá tụ điểm đánh bạc được bà con địa phương đánh giá cao bởi tụ điểm này hoạt động thường xuyên, tụ tập đông người ngay trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an xã để lấy lời khai ban đầu. Xong việc thì đã 4 giờ sáng. Mọi người vội chợp mắt để lấy sức cho ca trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 vào buổi sáng.

Công an xã Tam Nghĩa phối hợp triệt phá tụ điểm đánh bạc ở thôn Hòa Mỹ:

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Huân, thời điểm nhân dân và chính quyền căng mình chống dịch Covid-19 thì các loại tội phạm lợi dụng tình hình để hoạt động. Đồng thời, Tam Nghĩa là xã biên giới biển, lại là vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi nên các hoạt động tội phạm khá phức tạp. Ngay khi 3 công an chính quy được tăng cường về địa bàn xã (đầu tháng 4.2020), lực lượng công an đã nhanh chóng bám địa bàn, quản lý, theo dõi các đối tượng trong diện quản lý và đặc biệt là công tác tuần tra đêm liên tục, qua đó mang lại hiệu quả trong trấn áp tội phạm.

“Chúng tôi phối hợp tăng cường tuần tra đêm với 28 lượt tuần tra chỉ trong 20 ngày qua. Qua đó phát hiện 1 đối tượng tàng trữ ma túy, 1 vụ trộm cắp và tàng trữ ma túy, 2 vụ sử dụng xung điện đánh bắt cá trái phép, 1 vụ đánh bạc. Việc mạnh tay trấn áp tội phạm và liên tục bám sát địa bàn đang giúp chúng tôi đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn ở vùng giáp ranh” - Trung tá Nguyễn Hữu Huân cho biết.

Ngày chống dịch

Là cửa ngõ phía nam của tỉnh nên công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Tam Nghĩa càng được chú trọng. “Những ngày này chúng tôi không có nhiều thời gian cho gia đình. Tranh thủ về nhà tắm rửa, ăn tối vội vã rồi lại rời đi, nhiều khi chưa kịp nói chuyện với vợ con thì đã đi làm nhiệm vụ. Anh em khá mệt bởi căng sức làm việc liên tục và cùng động viên nhau vượt qua” - Trung úy Châu Ngọc Vũ - cán bộ Công an xã Tam Nghĩa tâm sự.

Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Công an xã Tam Nghĩa phối hợp các lực lượng chức năng khác kiểm tra, rà soát tất cả hàng quán ăn uống, cơ sở kinh doanh lưu trú, điểm vui chơi, giải trí… Qua đó đã lập biên bản 3 trường hợp vi phạm, chấp hành chưa nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua công tác quản lý cũng đã phát hiện và lập biên bản 10 trường hợp địa phương khác đến địa bàn xã Tam Nghĩa mà không đăng ký tạm trú…

Công an xã Tam Nghĩa hỗ trợ nhân dân sát khuẩn tay phòng chống dịch. Ảnh: Đ.Q

Cùng với đó, phối hợp lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng trực tiếp tham gia các chốt kiểm dịch Covid-19. Qua công tác kiểm soát tại các chốt này, đã phát hiện, đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã đưa đi cách ly tập trung 4 trường hợp; nhắc nhở và phát khẩu trang nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.

“Thời gian đến, chúng tôi tiếp tục bám sát địa bàn, quản lý đối tượng nổi cộm vì thời điểm này các loại tội phạm như trộm cắp, ma túy, đánh bạc sẽ gia tăng, nhất là khu vực giáp với huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, khối lượng công việc tăng gấp đôi, gấp ba nên làm sao vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia công tác chống dịch vẫn là vấn đề khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi mong bà con nhân dân thấu hiểu, thông cảm và cùng chúng tôi chung tay thực hiện phong trào toàn dân phòng chống tội phạm để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững” - Trung tá Nguyễn Hữu Huân - Trưởng Công an xã Tam Nghĩa đề nghị.