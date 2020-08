Đảm bảo an ninh vùng cao

Công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn huyện Đông Giang thời gian qua được củng cố, giữ vững bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Cán bộ Công an Đông Giang phun khử trùng phương tiện qua chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: C.T

Từ tai mắt của dân

Vào lúc 15 giờ ngày 4.8.2020, Công an thị trấn P’rao nhận được tin báo từ người dân thôn A Dinh về việc xuất hiện 4 người lạ mặt ở khu vực rẫy sản xuất của địa phương. Đơn vị liền báo cáo cấp thẩm quyền và Trưởng Công an huyện chỉ đạo phối hợp với Ban quân sự thị trấn huy động lực lượng cùng người dân truy tìm trên các tuyến đường rừng. Đến 23 giờ cùng ngày, với sự nhiệt tình hỗ trợ của người dân, các lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa tổng cộng 11 người (mang theo hơn 1kg củ thuốc nam) về trụ sở làm việc.

Những người này được bố trí nơi ăn ở, kiểm tra y tế theo quy trình phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bước đầu lực lượng chức năng xác định, nhóm người này là đồng bào dân tộc Mông ở các xã Dào San và Tông Qua Lìn (huyện Phong Thổ, Lai Châu) đến Đông Giang tìm cây dược liệu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tịnh - Trưởng Công an thị trấn P’rao cho biết, được sự hỗ trợ nghiệp vụ của Công an huyện và Phòng PA09 Công an tỉnh, nội dung sự việc nhanh chóng được xác minh. Nhóm người này xuất phát từ Lai Châu, qua nhiều chuyến xe, đến nghỉ trọ tại khu vực ngã ba Túy Loan (Đà Nẵng) vào ngày 14.7 và gặp bà Phạm Thị Tuyết (trú ngã ba Túy Loan). Bà Tuyết thuê xe đón họ đến xã La Êê (Nam Giang), rồi di chuyển vào rừng để tìm cây dược liệu.

Nhóm người kể trên đi bộ tới rừng A Xan (Tây Giang), tiếp tục băng đường rừng xuống thôn A Dinh thì bị người dân đi làm rẫy phát hiện. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định, họ chỉ đi tìm cây dược liệu về bán cho bà Tuyết vì lợi nhuận kinh tế. Ngoài ra, căn cứ vào nhiều tình tiết khác, địa phương xét thấy không cần thiết đưa vào khu cách ly tập trung.

Nhận được báo cáo vụ việc, lãnh đạo huyện Đông Giang đồng ý cho lực lượng áp tải nhóm người này ra khỏi địa bàn Quảng Nam. Cơ quan chức năng không thu giữ hơn 1kg củ dược liệu, mà bán lại cho người có nhu cầu lấy tiền thuê xe để họ về Lai Châu.

Theo Thượng tá Tưởng Văn Tiến - Trưởng Công an huyện Đông Giang, vụ việc nêu trên là điển hình tiêu biểu thể hiện vai trò rất quan trọng của quần chúng trong cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự. Nếu không có tai mắt của Nhân dân, lực lượng chức năng chẳng thể nắm bắt sớm tình hình để có giải pháp phù hợp.

Phát huy mô hình

Trong 7 tháng đầu năm 2020, Công an Đông Giang mở 2 lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho 60 trường hợp có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và yêu cầu cam kết không vi phạm. Thu hồi, vận động nhân dân giao nộp 28 khẩu súng tự chế, 1 nòng súng, 27 kíp nổ. Tổ chức 48 đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút 2.535 lượt người tham dự. Công an huyện còn bố trí 25 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại 3 chốt chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên quốc lộ 14G, đường Hồ Chí Minh, đường Kà Dăng - A Sờ; tham gia bảo vệ an ninh 2 khu cách ly tập trung của huyện.

Thượng tá Tưởng Văn Tiến cho biết, bám sát kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự chỉ đạo của UBND huyện, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Nhiều mô hình hay ra đời, như “Dòng tộc tự quản”, “Tiếng loa an ninh”; tiếng nói, hành động của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng được phát huy.

Ở Đông Giang, công an chính quy đã bố trí tại tất cả 11 xã, thị trấn và bước đầu phát huy hiệu quả. Đơn cử, tiếp nhận tin báo của người bị hại, Công an xã Ba lập tức điều tra, xác minh đối tượng trú ở thôn Đông Sơn đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 22,5 triệu đồng và đã xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND thị trấn P’rao - ông Huỳnh Văn Tân đánh giá, từ khi công an chính quy được bố trí về, tinh hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, hiệu quả thực thi công vụ cao hơn. Các vấn đề của địa phương được công an quan tâm tham mưu cho Đảng ủy, UBND chỉ đạo kịp thời.

Thời gian qua, Đông Giang đã xây dựng các xã Ba, Tư và thị trấn P’rao đạt vững mạnh toàn diện cả về chính trị, kinh tế - xã hội và QP-AN. Tuy việc triển khai còn có một số bất cập, hạn chế, Thượng tá Tưởng Văn Tiến cho rằng, đối với một huyện miền núi như Đông Giang thì những kết quả đạt được là thành công lớn, tạo đà cho giai đoạn tới. Trong đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện phấn đấu giữ 3 địa phương cấp xã đạt vững mạnh toàn diện, xây dựng mới 2 xã đạt chuẩn vững mạnh toàn diện và duy trì 6 xã vững mạnh về QP-AN. Để làm được điều này, huyện sẽ đi sâu giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của QP-AN. Tiếp tục ưu tiên bố trí, bổ sung công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn; bồi dưỡng lực lượng bán chuyên trách làm công an viên…