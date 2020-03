Đảm bảo an ninh vùng trồng sâm

Thời gian qua, tại những vùng trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp sâm khiến người dân lo lắng. Trước thực trạng trên, Công an huyện Nam Trà My nhanh chóng điều tra, xử lý những đối tượng trộm cắp, đồng thời tuyên truyền vận động người dân chủ động trình báo khi bị mất cắp để lực lượng chức năng vào cuộc xử lý kịp thời.

Lực lượng công an điều tra, làm rõ vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh. (Ảnh do Công an huyện Nam Trà My cung cấp)

Đầu tháng 1.2020, 3 hộ dân Hồ Văn Thuật, Hồ Văn Hiếu, Hồ Thị Bích ở nóc Tắc Tu (thôn 3, xã Trà Linh, Nam Trà My) lên thăm vườn ở chốt sâm Văn Mé (thôn 3, xã Trà Linh), phát hiện nhiều gốc sâm Ngọc Linh đang giai đoạn ngủ đông bị mất trộm nên đã trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Nam Trà My đã nhanh chóng cử cán bộ khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua thời gian điều tra, xác minh kết hợp nguồn tin người dân cung cấp, các trinh sát phát hiện thời gian gần đây trên địa bàn nổi lên 2 thiếu niên Hồ Văn Kiên (SN 2005), Hồ Văn Giới (SN 2006, cả hai cùng trú thôn 3, xã Trà Linh) có biểu hiện bất thường. Tiến hành theo dõi, lực lượng công an phát hiện Kiên và Giới đã xuống TP.Tam Kỳ, thường xuyên thay đổi địa điểm để qua mắt lực lượng chức năng. Tại đây, Công an huyện Nam Trà My đã mời 2 thiếu niên về cơ quan làm việc.

Thượng úy Nguyễn Quốc Tuấn - cán bộ Đội cảnh sát điều tra (Công an huyện Nam Trà My) cho biết, ban đầu cả Kiên và Giới quanh co không thừa nhận hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh của các hộ dân ở chốt sâm Văn Mé. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng xác thực, cả hai đã khai nhận hành vi của mình.

“Là người địa phương, Kiên và Giới nắm rõ được đường đi tại chốt sâm nên đã lẻn vào trộm sâm rồi mang đi bán ở nhiều nơi. Sau đó lấy tiền mua xe máy để làm phương tiện đi lại và tiêu xài cá nhân. Hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành định giá tài sản và tiếp tục xử lý vụ việc” - Thượng úy Tuấn nói.

Cũng theo Thượng úy Tuấn, đây không phải là vụ trộm sâm Ngọc Linh đầu tiên xảy ra tại vùng núi Nam Trà My. Trong năm 2019, đơn vị cũng phát hiện, điều tra, xử lý 3 vụ trộm sâm trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thời - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My cho biết, những năm gần đây diện tích sâm Ngọc Linh được mở rộng, cùng với giá sâm tăng cao nên nhiều đối tượng xấu, lười lao động đã tìm cách trộm sâm của người dân. Trong khi đó, công tác tự bảo vệ tại một số vườn sân vẫn còn sơ sài.

Qua các vụ trộm cắp sâm xảy ra trên địa bàn cho thấy, các đối tượng trộm sâm đa số là người dân địa phương, rành địa hình và có phương thức, thủ đoạn tinh vi. Ngoài ra người dân khi bị mất sâm có tâm lý ngại trình báo vì sợ bị lộ vườn sâm, đến khi không thể xử lý được mới trình báo thì công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo an ninh vùng trồng sâm, thời gian qua Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Nam Trà My đã đề ra nhiều giải pháp, phương án, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tham mưu UBND huyện triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự vùng sâm. Công an huyện cũng tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, đồng thời chú trọng công tác vận động quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm.

Theo Thiếu tá Thời, để chung tay phòng ngừa tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh, người dân cần nêu cao tinh thần tự quản, giữ người, giữ tài sản. Lực lượng công an khuyến khích người dân phát hiện các đối tượng nghi vấn, lạ mặt, kịp thời báo cơ quan chức năng đấu tranh, phòng ngừa.