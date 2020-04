Đảm bảo giao thông dịp lễ

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng CSGT sẽ tích cực kiểm soát, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30.4, 1.5 năm nay. Ảnh: P.G

Sau khi Chính phủ quyết định nới lỏng giãn cách xã hội, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt triển khai các chốt chặn quan trọng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, đồng thời duy trì tuần tra kiểm soát. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT, những ngày vừa qua, hoạt động tuần tra, phát hiện, xử lý đối với tình trạng tụ tập đua xe gây mất an ninh được đặc biệt tăng cường trên tất cả địa bàn.

Dịp 30.4 và 1.5 năm nay, dự báo nhu cầu đi lại sẽ có thể tăng, ngoài duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát, tập trung vào việc vận tải hành khách, hàng hóa theo hướng dẫn của ngành giao thông vận tải, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tích cực triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với vận tải hành khách, CSGT kiểm soát tập trung về hành trình của các phương tiện, các quy định đảm bảo an toàn phòng dịch như đeo khẩu trang cho tài xế, phụ xe, hành khách, ngồi đúng số lượng người quy định theo thông báo của UBND tỉnh. Lực lượng sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động vận tải, kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại sau giãn cách, nhưng những hành vi không chấp hành quy định, cố ý vi phạm lỗi quá tốc độ, chở quá tải, chở vượt số người, sử dụng rượu bia… vẫn bị xử lý nghiêm.

Đối với mô tô, xe gắn máy, CSGT tập trung xử lý hành vi như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người, chở hàng cồng kềnh, không đội mũ bảo hiểm… Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và công an các địa phương sẽ huy động lực lượng chốt tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để phân luồng, hướng dẫn đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn cho nhân dân tham gia giao thông.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho biết, dịp lễ 30.4 và 1.5 này, đơn vị đã có nhiều phương án, chỉ đạo sâu sát, tập trung đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các điểm có đông khách du lịch như TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên.

“Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận, lực lượng, trong đó có CSGT phối hợp với ngành chức năng thực hiện đồng thời nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16.1.2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Lực lượng CSGT sẽ kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng trên đường bộ... theo đúng quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi mong người dân chấp hành nghiêm khuyến cáo phòng dịch lẫn quy định về an toàn khi tham gia giao thông, nhất là dịp lễ 30.4 và 1.5 tới” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.