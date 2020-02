Đảm bảo tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán

(QNO) - Qua hơn 1 tháng tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung đấu tranh trấn áp hiệu quả với tội phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đến động viên, thưởng nóng Công an tỉnh. Ảnh: CÔNG TUẤN

Theo báo cáo, công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xuất sắc triệt phá nhiều chuyên án. Tiêu biểu như Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền hơn 500 tỷ đồng; phá chuyên án, bắt đối tượng phá két sắt, trộm tài sản trị giá 3,7 tỷ đồng của Văn phòng công chứng Lê Văn tại TP.Hội An…

Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra khám phá, bắt tạm giam 2 bị can có hành vi “tham ô tài sản” với số tiền 105 tỷ đồng, hiện đã thu hồi hơn 44 tỷ đồng, kê biên tài sản trị giá hơn 20 tỷ đồng phục vụ thu hồi tài sản. Lực lượng an ninh đã phối hợp xác minh làm rõ 2 đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để bán hàng không có hóa đơn, chứng từ với số tiền chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Công an thị xã Điện Bàn đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi ném bom xăng; chuyên án đấu tranh với các đối tượng cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thị xã. Qua đó đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 95 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, hung khí nguy hiểm. Công an TP.Tam Kỳ khám phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng thực hiện 2 vụ cướp tài sản; bắt 1 đối tượng thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản; điều tra làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản. Công an huyện Duy Xuyên và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phát hiện thu giữ 497kg pháo các loại và 150 cây pháo hoa, tạm giữ 4 đối tượng để điều tra xử lý.

Với những kết quả đạt được, qua sơ kết thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh là một trong 40 tỉnh, thành được Bộ Công an biểu dương khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương khen thưởng, đánh giá cao.