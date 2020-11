Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chỉ đạo tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo

(QNO) - Ngày 24.11, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân trong Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỒNG ANH

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh về mọi mặt.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức triển khai lực lượng bảo vệ an toàn địa bàn trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, nhất là trong bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai lực lượng chốt chặn phòng chống dịch Covid-19, kết hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Tham gia tìm kiếm cứu nạn ở Trà Leng (huyện Nam Trà My) và Phước Lộc (huyện Phước Sơn), giúp nhân dân phòng chống bão lụt.

BĐBP tỉnh tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Thường xuyên phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Bát cháo tình thương” và xây dựng nông thôn mới…

Chỉ đạo triển khai tốt các hoạt động bảo vệ biên giới, duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh và các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu, cảng biển. Đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tổ chức tuần tra bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới, địa bàn ven biển, bảo đảm nguyên trạng 60 cột mốc, 7 cọc dấu và giữ vững chủ quyền vùng biển đảo...

Bên cạnh kết quả đạt được, một số hạn chế cũng được hội nghị nhìn nhận như: công tác kiểm tra nắm tình hình ở cơ sở có lúc chưa được thường xuyên do thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong BĐBP tỉnh có nhiều chuyển biến nhưng chưa vững chắc; công tác phát triển đảng viên còn chậm so với chỉ tiêu đề ra.