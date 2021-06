Đảng ủy Công an tỉnh sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

(QNO) - Sáng nay 8.6, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN MAI

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh. Lực lượng công an đã đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kìm chế sự gia tăng tội phạm.

Công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 238/282 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,4%; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt đã triển khai lực lượng chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có sự chuyển biến rõ nét.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: XUÂN MAI

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh. Đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung nâng cao công tác xây dựng Đảng, chú ý nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; thực hiện nghiêm giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục chỉ đạo hiệu quả công tác tấn công trấn áp tội phạm, phấn đấu để Quảng Nam không có hoạt động tội phạm băng nhóm, xã hội đen. Tham mưu giải quyết tốt vấn đề lợi dụng tôn giáo, dân tộc chống phá Đảng, Nhà nước. Củng cố xây dựng lực lượng công an xã chính quy tại cơ sở hoạt động hiệu quả.