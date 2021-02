Dập đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết, 6 người dân được giải cứu

AN BÌNH | 15/02/2021 08:47

(QNO) - Rạng sáng nay 15.2 (mùng 4 Tết) đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 208 - 210 của ông Phạm Phú Phi và Trần Kim Hoàng Hải (đường Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ). Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản, may mắn 6 người đã được giải cứu an toàn.

Đám cháy vào rạng sáng ngày 15.2 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, vào lúc 0h35 phút ngày 15.2, khi nhận được thông tin từ người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Quảng Nam đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến hiện trường.

Đám cháy lan 2 nhà, gây thiệt hại nhiều về tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài. Ảnh: Công an cung cấp

Một cháu bé đã được cứu ra khỏi đám cháy an toàn. Ảnh: Công an cung cấp

2 cháu nhỏ và các thành viên khác được cứu an toàn ra khỏi đám cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận thấy ngọn lửa đang bùng phát mạnh tại gian phòng bán dầu nhớt, lốp xe của nhà ông Trần Kim Hoàng Hải (nhà cấp 4) và tại gian phòng kinh doanh áo cưới của nhà ông Phạm Phú Phi (nhà 3 tầng), có nguy cơ cháy lan sang khu vực khác và các nhà dân liền kề, đồng thời bên trong 2 nhà đang có 6 người mắc kẹt trong đám cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Điện lực Tam Kỳ, Công an thành phố phối hợp triển khai ngay công tác chữa cháy và cứu nạn nhân an toàn.Đến khoảng 1h30 ngày 15.2, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, 6 nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà cũng được giải cứu kịp thời, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.6 người được lực lực chữa cháy đưa ra ngoài an toàn gồm ông Trần Kim Hoàng Hải, Phạm Phú Phi, Trần Khánh Linh, Nguyễn Thị Vui, cháu Phạm Đặng Thiên Phúc (SN 2016), cháu Phạm Đặng Linh Đan (SN 2020).