Đẩy nhanh chiến dịch cấp căn cước công dân

Hơn 1,2 triệu căn cước công dân (CCCD) phải hoàn thành trước ngày 1.7 là chỉ tiêu mà Bộ Công an giao cho Quảng Nam. Do vậy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) và công an các địa phương đang dốc sức bám sát cơ sở, chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra công tác cấp CCCD tại Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ. Ảnh: T.C

Bám cơ sở

Hơn 20 giờ, tầng hai của trụ sở Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ vẫn đông nghẹt người. Công dân đứng kín tầng hai, ngồi tràn ra cả ngoài sảnh hành lang, chờ được gọi tên làm thủ tục cấp CCCD. Người dân được hướng dẫn ngồi theo hàng, chờ gọi tên để vào làm thủ tục cấp căn cước.

Trong đợt cao điểm của “chiến dịch” cấp CCCD, TP.Tam Kỳ luôn duy trì 2 điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho công dân. Bên cạnh điểm cố định tại trụ sở trung tâm hành chính công, một tổ công tác khác sẽ liên tục đứng điểm lần lượt tại các xã, phường nơi đông dân cư, trường học, khu công nghiệp… để tiếp nhận và giải quyết cho mọi công dân có nhu cầu. Tổ công tác sẽ bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 0 giờ 30 sáng hôm sau.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, địa phương đã bố trí các điểm thuận tiện nhất cho công dân đến làm thủ tục. Trụ sở trung tâm hành chính công sẽ mở cửa liên tục mỗi ngày; cạnh đó, một tổ công tác khác sẽ đi đến các nhà máy, trường học, các xã, phường… để đẩy nhanh tiến độ.

“Cái được nhất hiện nay là công tác thông tin, tuyên truyền rất mạnh. Bên cạnh việc sử dụng các kênh thông tin truyền thống, chúng tôi còn huy động các hội, đoàn thể thông báo rộng rãi tới cơ sở, sử dụng mạng xã hội và nhiều kênh khác. Nhờ đó, người dân đến làm thủ tục rất đông, nhiều người tranh thủ đêm khuya vẫn đến làm thủ tục vì biết cán bộ công an còn làm việc tại trụ sở. Chính quyền cũng đã kịp thời hỗ trợ thêm một số máy móc cho các tổ công tác để đảm bảo tiến độ đề ra” - ông Ảnh nói.

Gần 9 giờ đêm vẫn còn rất đông người đến trụ sở Trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ để làm thủ tục cấp CCCD.

Ông Nguyễn Tấn Tương (khối phố Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) làm xong thủ tục cấp CCCD trong vòng khoảng 30 phút sau khi có mặt tại trụ sở Công ty May Tuấn Đạt (Khu công nghiệp Trường Xuân). Nắm thông tin về việc tổ công tác phục vụ việc cấp CCCD cho công nhân nhà máy, ông đến làm thủ tục và được cán bộ cấp CCCD hỗ trợ ngay, dù ông không phải là công nhân của công ty.

“Tôi cùng một số người dân ở gần đây nghe thông báo sẽ cấp CCCD, chỗ này cũng gần nhà nên tranh thủ mang sổ hộ khẩu sang để làm thủ tục. Không ngờ thủ tục lại đơn giản, nhanh gọn, rất dễ dàng. Cán bộ rất nhiệt tình, hỗ trợ rất kỹ, tạo điều kiện hết mức cho người dân chúng tôi” - ông Tương chia sẻ.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Hoàn thành hơn 103.000 hồ sơ cấp CCCD Dù được đánh giá mới tăng tốc mạnh từ ngày 9.3 trở lại đây, song các lực lượng làm thủ tục cấp CCCD đã khá thuần thục, nỗ lực rất lớn cho nhiệm vụ. Toàn tỉnh hiện có 38 tổ công tác cấp CCCD ở các huyện, thị xã, thành phố, hiện đã làm xong hơn 103.000 hồ sơ cấp CCCD. Với hình thức làm “cuốn chiếu”, các tổ công tác sẽ đến từng địa bàn, ưu tiên các nơi đông dân cư, trường học, khu công nghiệp. Hiện, mỗi bộ thiết bị làm thủ tục cấp CCCD đều đã vượt cao hơn so với công suất giao, từ 325 đến hơn 400 hồ sơ/máy/ngày so với chỉ tiêu giao 300 hồ sơ/ máy/ngày.

Theo Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Quảng Nam được giao thực hiện hơn 1,2 triệu CCCD và phải hoàn thành trước ngày 1.7 theo tiến độ chung. Với quyết tâm chính trị rất cao, cùng với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, công an các huyện, thị xã, thành phố huy động toàn lực lượng bố trí đi đến từng xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, vận động, mời người dân đến làm thủ tục. Lực lượng công an sẽ làm việc từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, sau đó sẽ có tổ máy củng cố hồ sơ làm đến sáng để chuyển hồ sơ dữ liệu ra Trung ương, kịp thời cấp CCCD cho người dân.

“Đối với Công an tỉnh, chiến dịch cấp CCCD vừa là mệnh lệnh, vừa là danh dự của ngành, phục vụ yêu cầu của nhân dân, phải làm hết sức, quyết liệt, với tinh thần đến với người dân chứ không để người dân chờ đợi mình” - Thượng tá Hồ Song Ân nhấn mạnh.

Đối với các huyện miền núi, việc cấp CCCD được triển khai chủ động và quyết liệt không kém. Trong chiến dịch lần này, lực lượng công an chính quy tại xã phát huy vai trò rất lớn khi lặn lội đến từng thôn bản, vào từng nhà để thông báo về lịch làm thủ tục cấp CCCD cho người dân, giúp đưa những người già, người neo đơn, khó đi lại đến điểm làm thủ tục.

Các tổ công tác về từng xã, từng cụm thôn, làm “cuốn chiếu”. Những trường hợp đặc biệt không thể đến điểm cấp CCCD tập trung, cán bộ của tổ công tác sẽ tranh thủ đến tận nhà để không bỏ sót trường hợp nào. Áp lực thực sự đang rất lớn, nhưng khí thế và quyết tâm của từng địa phương, từng vùng đang củng cố niềm tin cho mục tiêu hoàn thành hơn 1,2 triệu CCCD theo thời hạn Bộ Công an đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá rất cao thái độ làm việc của lực lượng công an làm nhiệm vụ cấp CCCD. “Qua đi kiểm tra một số điểm, lắng nghe ý kiến của người dân đến làm thủ tục, tôi nhận thấy các tổ công tác đã rất nghiêm túc, tận tình, chấp nhận nhiều khó khăn, trở ngại về thời gian, sức khỏe, về trang thiết bị để phấn đấu vì nhiệm vụ, tiến độ được giao. Chiến dịch này có ý nghĩa rất lớn, vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa rút kinh nghiệm để triển khai tốt những công việc tương tự trong thời gian sắp tới, phục vụ trực tiếp cho nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho hay, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các huyện miền núi phải phấn đấu hoàn thành chậm nhất đến ngày 30.4, sau đó máy móc, con người phục vụ cho các địa phương này sẽ được trưng dụng “chi viện” cho khu vực đồng bằng, đông dân cư hơn.

“Anh em phải làm xuyên ngày đêm, khoảng giờ nghỉ rất ít. Khó có thể kể hết những khó khăn, vất vả của lực lượng làm công tác cấp CCCD, tuy nhiên đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ công an tận tụy, vì dân, do đó chúng tôi luôn quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ phải cố gắng, nỗ lực hơn 100% sức lực của mình. Dù công dân đến làm việc rất đông, thời gian làm việc liên tục, kéo dài, song phải quyết tâm cao nhất để đảm bảo tính chính xác của thông tin, đồng thời giữ thái độ hòa nhã, tôn trọng và hỗ trợ tối đa cho người dân đến làm thủ tục” - Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết.