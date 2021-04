Đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 6 phạm nhân

(QNO) - Ngày 31.3, Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh tổ chức họp xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt 1 năm 2021.

Hội đồng họp xét tha tù có điều kiện cho phạm nhân. Ảnh: X.M

Trên cơ sở đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân của Trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, hội đồng thống nhất đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 2 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, 4 phạm nhân tại Nhà tạm giữ Công an Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình.

Các phạm nhân trên được đánh giá có kết quả lao động, cải tạo khá, tốt; đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tòa án nhân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.