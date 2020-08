(QNO) - Túc trực tại các chốt kiểm soát dịch, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, khu vực phong tỏa 24/24 giờ, cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an đã và đang trải qua nhiều đêm trắng trên tuyến đầu chống dịch.

CBCS công an trắng đêm làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Ảnh: XUÂN MAI

Đêm xuống, khi dòng người thưa dần, CBCS công an vẫn miệt mài cùng các lực lượng chức năng khác bám trụ điểm chốt chặn để kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1 tại xã Điện Thắng Bắc (Điện Bàn) là một trong những điểm chốt quan trọng ở cửa ngõ phía bắc Quảng Nam, kiểm soát người và phương tiện vào từ TP.Đà Nẵng. Theo ghi nhận, mặc dù đã 22 giờ nhưng lưu lượng người, phương tiện qua lại khu vực này khá đông. Lực lượng chức năng vẫn căng mình làm nhiệm vụ, không để “lọt” bất kỳ người dân và phương tiện qua lại chốt.

Thượng úy Lê Tấn Thiện - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh là một trong hàng chục CBCS làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát này từ những ngày lập chốt. “Mỗi ngày, CBCS tại chốt chia làm 3 ca trực và xoay vòng để có thời gian cho anh em nghỉ ngơi, lấy sức. Nói là làm việc 8 tiếng một ca nhưng có lúc phương tiện lưu thông nhiều, anh em phải cố gắng đẩy thời gian làm việc lên mới hoàn thành được nhiệm vụ. Thế nên có những bữa ăn nhanh với bánh mì, mì tôm hộp được xem là phương án tối ưu nhằm tiết kiệm thời gian để làm việc. Vào ban đêm hay những hôm mưa gió, anh em khá vất vả” - Thượng úy Lê Tấn Thiện tâm sự.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông kiểm soát phương tiện vào ban đêm. Ảnh: XUÂN MAI

Nhiều CBCS mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ trong thời tiết khắc nghiệt cộng với điều kiện sinh hoạt eo hẹp, nhưng không vì thế mà suy giảm tinh thần làm việc. Khoảng 10 ngày qua, tại các chốt kiểm dịch, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát gần 20.000 phương tiện, đo thân nhiệt hơn 20.000 trường hợp, khai báo y tế hơn 8.000 trường hợp.

Không chỉ căng mình tại các chốt kiểm dịch, CBCS làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa cũng không ngơi nghỉ. Tại khu dân cư Lưu Minh (khối phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) từ khi phong tỏa (đêm 2.8) đến nay, Công an huyện đã phân công 3 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện, đảm bảo để người dân khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm theo quyết định của UBND tỉnh. CBCS duy trì tổ chức trực 24/24 giờ, đặc biệt là vào ban đêm để đảm bảo an toàn khu vực này.

Nhiệm vụ của các CBCS vẫn còn nhiều áp lực khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, họ vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vững vàng tại vị trí chiến đấu để bảo đảm công tác phòng chống dịch đi đến thắng lợi.