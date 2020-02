Điểm sáng phong trào "Hai giữ"

Phong trào “Hai giữ” về an ninh trật tự (ANTT) suốt 5 năm xây dựng và phát triển đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao, huy động sự chung sức của đông đảo quần chúng nhân dân.

Từ nguồn tin báo quần chúng, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ vi phạm ngay từ cơ sở. TRONG ẢNH: Tang vật trong một vụ sử dụng kích điện đánh bắt cá ở Núi Thành. Ảnh: T.C

Chính thức ra đời vào năm 2014, sau khi Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh (nay là Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ) ban hành và phát động triển khai, phong trào “Hai giữ” gồm “giữ người” và “giữ tài sản” trở nên quen thuộc ở nhiều khu dân cư.

Thượng tá Lê Hoài Nam - Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh cho hay, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ công tham mưu, xây dựng văn bản hướng dẫn và biên soạn tài liệu tuyên truyền phong trào “Hai giữ” về ANTT. Mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Cán bộ nghiệp vụ trực tiếp xuống từng địa bàn để hướng dẫn, triển khai, lực lượng nòng cốt ở cơ sở cũng được chú trọng thông qua công tác xây dựng, củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp.

Qua đó, phong trào đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ý thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, theo hướng “mỗi người tự giữ, liên kết cùng giữ” từ đó lan tỏa ra cộng đồng.

Thống kê cho thấy, từ phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hơn 2.200 vụ án, bắt giữ trên 3.000 đối tượng, triệt xóa hơn 200 ổ, nhóm hoạt động phạm tội.

Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 1.196 khu dân cư, 196 xã, phường, thị trấn, 1.099 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT; có 167 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên theo tiêu chí 19 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiềm chế làm giảm được tội phạm hình sự và tai tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao cũng như tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm phát hiện, tham gia vây bắt tội phạm được giám đốc Công an tỉnh, UBND cấp huyện, xã khen thưởng đột xuất.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, phong trào “Hai giữ” về ANTT đã tạo nên khí thế sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ ANTT ở cơ sở.

“Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác ở các địa bàn có mô hình nêu trên ngày càng chuyển biến tích cực. Từ hiệu quả thực tế của phong trào, Cục xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã nhân rộng trên toàn quốc. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng, phát huy mô hình này, để trở thành phong trào của toàn dân” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nói.