Điểm tựa dân quân thường trực

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu, xung kích tham gia các hoạt động tại địa phương, lực lượng dân quân thường trực xã Bình Hải (huyện Thăng Bình) đóng góp tích cực trong việc xây dựng cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Vườn rau tăng gia của Tiểu đội dân quân thường trực xã Bình Hải. Ảnh: VĂN TOÀN

Đáp ứng tình hình mới



Cuối năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Thăng Bình tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh và thành lập Tiểu đội dân quân thường trực (DQTT) đối với hai xã Bình Minh và Bình Hải, nâng tổng số Tiểu đội DQTT tại Thăng Bình là 5 tiểu đội.

Với xã biển Bình Hải, việc thành lập Tiểu đội DQTT không đơn thuần ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, mà còn là chỗ dựa vững chắc của địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, kịp thời xử lý các sự việc bất ngờ, đồng thời xung kích trong các hoạt động diễn ra tại địa phương.

Nhớ lại những ngày đầu khi tham gia Tiểu đội DQTT xã Bình Hải, anh Doãn Văn Vinh (SN 1998 ở thôn Đồng Trì) không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, từ sự động viên của gia đình, anh từng bước an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ để hoàn thành các công việc được giao.

Anh Vinh đảm nhận công việc chính tại đơn vị trong khâu hậu cần, cụ thể nấu ăn, lên thực đơn hằng ngày, phục vụ các mặt về đời sống tinh thần cho anh em trong tiểu đội. Song, trong các công việc khác, mỗi khi được giao nhiệm vụ anh Vinh đều tham gia rất nhiệt tình.

Trong năm qua, anh Vinh cùng các chiến sĩ trong tiểu đội tham gia gần 20 ngày công để sửa chữa nhà cho hộ bà Hồ Thị Liễu ở thôn Hiệp Hưng và nhà ông Lý Hồng Sơn ở thôn Phước An. Cả hai trường hợp này đều là gia đình chính sách, thương binh của xã.

“Trực tiếp tham gia, được lắng nghe cống hiến của những nhân chứng cụ thể đã thôi thúc lý tưởng cách mạng, tạo niềm tin để tôi phấn đấu hơn nữa. Qua thời gian, tôi ngày càng trưởng thành hơn trong cách nghĩ, cách làm” - anh Doãn Văn Vinh chia sẻ.

Nỗ lực xây dựng đơn vị

Ông Lê Đình Vĩnh - Trưởng ban CHQS xã Bình Hải cho biết, ban đầu khi mới thành lập, tiểu đội gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất, nhà ăn, nơi làm việc chưa đảm bảo… Từ sự hỗ trợ kinh phí hơn 40 triệu đồng của UBND xã, anh em trong tiểu đội đã trực tiếp nghiên cứu thiết kế, tham gia ngày công để xây dựng trụ sở đơn vị khang trang như hôm nay.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động và xây dựng đơn vị, Tiểu đội DQTT xã còn tăng gia sản sản xuất, cân đối thời gian để tham gia nhận sửa chữa cơ sở vật chất, sửa chữa đường, các công trình tại địa phương nhằm tạo nguồn thu nhập.

Trong khi đó, khu tăng gia sản xuất dôi dư nguồn rau củ cũng được bán ra thị trường, hay hợp đồng với một công ty để bảo vệ rừng dừa nước tại cầu Bình Sa - Bình Hải với mức 4 triệu đồng/tháng đã giúp anh em có thêm thu nhập, lại vừa gắn với nhiệm vụ hoạt động thường xuyên của tiểu đội.

“Đi vào hoạt động chưa lâu, song lực lượng DQTT địa phương luôn duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm quân số, đúng chế độ trực. Khung chương trình huấn luyện được thực hiện đúng theo chương trình huấn luyện dân quân của Bộ CHQS tỉnh. Các chế độ trong ngày, trong tuần, sinh hoạt, giao ban được thực hiện theo đúng nguyên tắc” - ông Lê Đình Vĩnh cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Tấn Thu - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải, địa phương có địa bàn rộng, trong khi đó, ảnh hưởng từ các dự án đã công bố quy hoạch phần nào tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đây. Do đó, Tiểu đội DQTT chính là cánh tay nối dài giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các sự việc xảy ra. Lực lượng DQTT còn đóng góp tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương với các hoạt động như tham gia ngày công sửa chữa, xây dựng bê tông nông thôn, kênh mương nội đồng, làm công tác dân vận; nhận tự quản tuyến đường ĐH Bình Sa - Bình Hải dài gần 2km…

“Riêng trong năm 2019, Tiểu đội DQTT trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi với hơn 300 ngày công. Hơn một năm đi vào hoạt động, sự xung kích của lực lượng dân quân thường trực đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đây cũng là cơ sở để đưa địa phương xã biển đi lên trong thời gian đến” - ông Thu nói.