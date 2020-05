Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh

(QNO) - Sáng 28.5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, Công an tỉnh vừa công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Công an tỉnh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm. Ảnh: M.T

Cụ thể, Bộ Công an điều động Đại tá Lê Chí Cương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Trần Quang Thái - Phó Trưởng phòng An ninh đối nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại. Ngoài ra, Trung tá Vương Quốc Hội - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Việc điều động, bổ nhiệm nhằm sắp xếp, hoàn thiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Công an tỉnh, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Công an tỉnh chuẩn bị cho đại hội sắp đến.