Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh

(QNO) - Sáng 20.3, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: HOÀNG VŨ

Theo đó, điều động Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đến nhận công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, giữ chức vụ Trưởng phòng. Bổ nhiệm Thượng tá Lê Hồng Tiến - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam; Thượng tá Đặng Xuân Thắng - Phó Trưởng phòng An ninh đối nội giữ chức vụ Trưởng phòng; Trung tá Trần Ngọc Trung - Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp nhận cán bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức phân công lĩnh vực công tác theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.