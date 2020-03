Điều động, bổ nhiệm trưởng công an 5 đơn vị, địa phương

Sáng 24.3, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 5 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho 04 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, điều động Đại tá Phan Văn Tri - Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh; Thượng tá Lê Trường Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Tam Kỳ; bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Chí Thanh – Phó Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu; điều động và bổ nhiệm Thượng tá Hà Thế Xuyên - Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh.

Cùng ngày, tại Công an huyện Đại Lộc, Công an tỉnh cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Trung tá Mai Thanh Tâm - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tây Giang.