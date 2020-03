Điều động công an chính quy về thị trấn Hương An

(QNO) - Chiều 2.3, Công an huyện Quế Sơn tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an thị trấn Hương An.

Điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an thị trấn Hương An. Ảnh: DUY THÁI

Theo Quyết định số 204/QĐ-CAT-PX01 ngày 5.2.2020 của Giám đốc Công an tỉnh, điều động 3 cán bộ công tác tại Công an huyện Quế Sơn gồm Trung tá Đinh Công Trí - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an thị trấn Hương An; Trung úy Phan Hùng Cường và Trung úy Trần Đức Qúy đảm nhiệm chức danh công an viên.

Hương An là địa phương thứ 3 của huyện Quế Sơn được bố trí công an chính quy, sau thị trấn Đông Phú và xã Quế Xuân 1.