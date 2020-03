Điều động công an chính quy về xã Tam An

(QNO) - Sáng 2.3, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tam An tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Tam An.

Trao quyết định điều động 3 công an chính quy đến nhận công tác tại Công an xã Tam An. Ảnh: PHAN VINH

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-CAT-PX01 ngày 17.2.2020 của Giám đốc Công an tỉnh, điều động 3 cán bộ công tác tại Công an huyện Phú Ninh đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã Tam An, kể từ ngày 2.3.2020.

Cụ thể, Đại úy Lê Tuấn Phương - Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Tam An; Thượng úy Huỳnh Ngọc Quang đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Huỳnh Ngọc Trọng đảm nhiệm chức danh công an viên.

Đảng ủy xã Tam An trao quyết định thành lập Chi bộ Công an xã. Ảnh: PHAN VINH

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Tam An cũng công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Tam An. Đại úy Lê Tuấn Phương làm Bí thư Chi bộ.