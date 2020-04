Đoàn công tác Bộ Công an viếng hương tại Khu di tích An ninh khu 5

(QNO) - Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020), sáng 30.4, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP.Đà Nẵng đến dâng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My).

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác viếng hương tưởng niệm tại Khu di tích An ninh khu 5. Ảnh: XUÂN MAI

Tại tượng đài liệt sĩ Khu di tích An ninh khu 5, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ Công an nhân dân - những người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa Bác Hồ tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc Nhà trưng bày truyền thống Khu di tích An ninh khu 5.

* Trước đó, đoàn công tác đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường THCS 19.8 (thôn 3, xã Trà Tân). Ngôi trường mang tên Ngày truyền thống của ngành công an (19.8), thể hiện ân tình, tinh thần uống nước nhớ nguồn của cán bộ chiến sĩ ngành công an đối với mảnh đất Trà Tân - nơi đã đùm bọc, cưu mang lực lượng an ninh thời kháng chiến chống Mỹ và lực lượng công an ngày nay.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao 50 triệu đồng của Bộ Công an cho Trường THCS 19.8. Ảnh: XUÂN MAI

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao tặng nhà trường 50 triệu đồng giúp thầy và trò vượt qua khó khăn, nhất là sau thời gian nghỉ học do dịch Covid-19. Các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng chân tại TP.Đà Nẵng cũng trao thuốc men, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn hỗ trợ nhà trường phòng chống dịch.