Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

(QNO) - Chiều 19.2, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm tàu Cảnh sát biển 8002. Ảnh: N.T

Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, 2 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ chính trong thời gian tới của đơn vị. Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên biển, tham mưu kịp thời với cấp trên không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả công tác duy trì an ninh trật tự, thực thi pháp luật trên vùng biển miền Trung; kiên quyết đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phối hợp tốt với các lực lượng khác đóng quân trên địa bàn, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...