Doanh nghiệp vận tải ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ

Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn

T.P | 09/04/2021 - 14:09

(QNO) - Ngày 8.4, Hệ thống Head Honda Trần Đình Châu phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tiên An và Công an huyện Tiên Phước tổ chức buổi tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho các bạn đoàn viên, thanh niên xã Tiên An.