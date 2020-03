Đưa công an chính quy về xã: Kỳ vọng chuyển biến ở Tam An

Xã Tam An (Phú Ninh) có địa bàn rộng, tuyến quốc lộ 1 cắt ngang cùng những diễn biến của tình hình khu vực giáp ranh gia tăng nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng công an chính quy được đưa về xã kỳ vọng sẽ tạo nhiều chuyển biến, được người dân hết sức ủng hộ.

Trao quyết định cho các đồng chí công an chính quy được điều động. Ảnh: C.V

Áp lực giữ an ninh

Theo ông Phạm Văn Luận - nguyên Trưởng Công an xã Tam An, năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Qua đó, góp phần tạo sự ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều áp lực, khi tội phạm có những diễn biến khó lường, nhiều đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu tụ tập thành nhóm sử dụng trái phép ma túy và các tệ nạn khác. Cả năm, trên địa bàn xã xảy ra 9 vụ việc về trật tự an toàn xã hội; trong đó, có 8 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ xâm hại sức khỏe.

Công an xã giải quyết một vụ, ra quyết định xử phạt hành chính một đối tượng với số tiền 2 triệu đồng, đồng thời chuyển công an huyện Phú Ninh thụ lý 8 vụ còn lại. Đáng chú ý, tình trạng đánh bạc tiếp diễn, nhiều đối tượng nghi vấn lén lút hoạt động ghi lô, đề…

Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định của giám đốc Công an tỉnh về điều động 3 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh trưởng và phó trưởng Công an xã và công an viên của xã Tam Thái. Đến nay, huyện Phú Ninh đã có 4/11 xã, thị trấn được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế của lực lượng Công an xã thời gian qua, ông Luận cho hay, áp lực của tình hình mới đòi hỏi phải khắc phục ngay ở nhiều khâu. Đó là công tác nắm tình hình đôi lúc còn chậm, công tác quản lý địa bàn, đối tượng chưa chặt chẽ. Trong đó, lực lượng công an xã chưa đủ mạnh, đội ngũ công an viên chưa phát huy được tinh thần trách nhiệm, chưa làm tốt công tác tham mưu cho công an xã trong phòng chống tội phạm.

“Nguyên nhân chính của những tồn tại này do lực lượng Công an xã mới vào ngành, chưa qua đào tạo nghiệp vụ quản lý trật tự ở địa bàn cơ sở. Ngoài ra, quy định về sử dụng công cụ hỗ trợ đối với lực lượng công an bán chuyên trách chưa được kịp thời nên ảnh hưởng không ít đến quá trình đảm bảo an ninh trật tự. Về thời gian dài, những tồn tại này sẽ tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp cho địa phương” - ông Luận nói.

Tăng cường cho cơ sở

Chủ trương đưa công an chính quy về xã ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của không chỉ chính quyền, mà còn đông đảo người dân địa phương. Rõ ràng, đây là một giải pháp căn cơ trước những nỗi lo của bà con khi tình hình an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật - Chủ tịch UBND xã Tam An thông tin, ngày 2.3 vừa qua, Công an huyện Phú Ninh phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã Tam An chính thức công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Theo Quyết định của giám đốc Công an tỉnh, Công an Phú Ninh điều động 3 cán bộ đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã Tam An. Cụ thể: Đại úy Lê Tuấn Phương - Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Tam An, Thượng úy Huỳnh Ngọc Quang đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã, Trung úy Huỳnh Ngọc Trọng đảm nhiệm chức danh công an viên.

“Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành công an. Mục đích phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng tôi kỳ vọng đối với lực lượng công an chính quy khi về địa phương sẽ phát huy tối đa sở trường, kiến thức được đào tạo về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự” - ông Nhật nói.

Thượng tá Trần Thế Hùng - Trưởng Công an huyện Phú Ninh cho rằng, nhân sự điều động từ Công an huyện về Công an xã Tam An đều là những đồng chí trẻ, nhiệt huyết, nghiệp vụ tốt, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác. Nhấn mạnh những sự kiện quan trọng trong năm 2020, trong đó có đại hội đảng các cấp, lực lượng công an xã phải phát huy năng lực, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ.

“Người dân kỳ vọng rất nhiều vào các đồng chí được tăng cường. Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện và chính quyền cũng mong muốn những đồng chí được điều động sẽ trở thành một nguồn động lực mới cho địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động của địa phương trong thời gian tới” - Thượng tá Trần Thế Hùng chia sẻ thêm.