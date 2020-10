Đưa công an chính quy về xã ở Quế Sơn: Hiệu quả bước đầu

Sau thời gian được điều động về cơ sở, đội ngũ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn huyện Quế Sơn đã triển khai nhiệm vụ đạt kết quả nổi bật, đặc biệt là trong đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, được nhân dân tin yêu.

Công an huyện Quế Sơn tổ chức lễ trao quyết định điều động lực lượng công an chính quy về xã. Ảnh: T.P

Thành quả bước đầu

Trung tá Hồ Quang Đông – Trưởng Công an xã Quế Phong cho hay, được điều động về xã (tháng 3.2020), lực lượng công an chính quy đã trực tiếp xuống cơ sở với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động, tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật và nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

Công an xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tất cả 5 thôn. Nhờ đó, nhân dân trên địa bàn xã đã cung cấp 35 nguồn tin có giá trị và tham gia cùng lực lượng công an vây bắt 1 vụ trộm cắp tài sản ở thôn Gia Cát, 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy ở thôn Thạch Thượng và thôn Thuận Long. Lực lượng công an xã chính quy cũng đã tăng cường những biện pháp đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm và thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn.

“Với tinh thần quyết tâm cao, sau hơn 6 tháng về nhận nhiệm vụ, công an chính quy xã Quế Phong đã triệt phá và xử lý 22 vụ việc với 63 đối tượng vi phạm pháp luật, ra quyết định xử phạt hơn 50 triệu đồng, chuyển Công an tỉnh, Công an huyện Quế Sơn xử lý 3 vụ việc” - Trung tá Đông nói.

Tại diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Châu tổ chức mới đây, người dân rất hoan nghênh và yên tâm khi lực lượng công an chính quy được bố trí về xã.

Ông Nguyễn Đình Ký ở thôn Phú Đa (xã Quế Châu) nói: “Trước đây, trên địa bàn thôn tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp làm người dân rất lo lắng. Từ khi lực lượng công an chính quy được bố trí về địa phương đã tăng cường đấu tranh, triệt phá nên tệ nạn ma túy đã được hạn chế đáng kể. Khi người dân báo tin, lực lượng công an chính quy nhanh chóng có mặt giải quyết các vụ việc xảy ra. Bên cạnh đó, cán bộ công an cũng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tận tình giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng Công an xã Quế Châu cho biết, từ khi về xã, lực lượng công an chính quy đã tập trung củng cố, xây dựng lực lượng và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn nên được nhân dân rất tin tưởng, ủng hộ. Thời gian tới, lực lượng công an xã sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là trong phòng chống ma túy, trộm cắp, giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; đồng thời lắp đặt thêm camera an ninh để giám sát chặt chẽ tình hình trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Thượng tá Nguyễn Văn Hóa – Phó Trưởng Công an huyện Quế Sơn cho biết, trên địa bàn huyện hiện đã điều động, bố trí đảm bảo mỗi xã 5 cán bộ, chiến sĩ theo biên chế. Đến nay, đã điều động tổng cộng 55 cán bộ chiến sĩ công an chính quy về tất cả 11 xã của huyện. Mỗi xã có 1 trưởng công an, 1 phó công an và 3 công an viên chính quy.

Lực lượng công an chính quy khi được bố trí về xã đã chủ động khắc phục những khó khăn, tích cực bám, nắm địa bàn, nắm hộ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua hơn 6 tháng kể từ khi được điều động về xã, lực lượng công an chính quy đã thụ lý giải quyết 65 vụ việc, trong đó có 23 vụ đánh bạc, 8 vụ trộm cắp tài sản, 11 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 6 vụ cố ý gây thương tích…

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an xã chính quy còn thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân. Đặc biệt là đến tận thôn, tận nhà cấp đổi hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân cho người dân. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, lực lượng công an xã chính quy đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Hóa nhìn nhận, những chuyển biến tích cực nói trên đã cho thấy việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương hết sức cần thiết và đúng đắn.

“Tuy đạt được những kết quả bước đầu nhưng lực lượng công an xã chính quy vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là cơ sở vật chất về nơi ăn ở, sinh hoạt cũng như trang thiết bị làm việc chưa đảm bảo. Mong rằng, thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để lực lượng công an xã chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ” - Thượng tá Nguyễn Văn Hóa đề nghị.