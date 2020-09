Duy Xuyên hoàn thành việc điều động công an chính quy về xã

(QNO) - Ngày 24.9, Công an huyện Duy Xuyên tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên trao quyết định điều động 23 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an ở 13 xã trên địa bàn. Như vậy, đến nay huyện Duy Xuyên đã bố trí đủ 5 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy/xã ở tất cả 13 xã.

Đại tá Phạm Trung Phương - Trưởng Công an huyện Duy Xuyên cho biết, việc đưa công an chính quy về phụ trách địa bàn xã là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời đề nghị các đồng chí được điều động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nhanh chóng nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.