Gặp mặt nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Cuối tuần qua, tại Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My), Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt hơn 100 đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương nghỉ hưu từ năm 1997 đến nay.

Các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương cùng ôn lại những kỷ niệm đầy ân tình trong quá trình công tác, sinh hoạt trong 24 năm qua từ ngày tái lập tỉnh.

Năm 1997, chấp hành sự phân công của Đảng và của ngành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh nhận nhiệm vụ mới trong vô vàn khó khăn, thử thách. Tất cả cán bộ chiến sĩ ngày ấy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Quảng Nam.

Dịp này, đại biểu đến dâng hoa, viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My - nơi yên nghỉ của nhiều liệt sĩ công an nhân dân; viếng hương tại Khu di tích An ninh khu 5 và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống An ninh khu 5.