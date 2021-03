Giám đốc Công an Quảng Nam kiểm tra công tác cấp căn cước công dân

(QNO) - Ngày 20.3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, TP.Hội An.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà động viên Công an huyện Đại Lộc. Ảnh: X.M

Giám đốc Công an tỉnh đã giao chỉ tiêu cho công an các đơn vị, địa phương phải đạt tiến độ 300 hồ sơ CCCD/máy/ngày, hiện mỗi địa phương có 2 máy nên phải đạt chỉ tiêu 600 hồ sơ. Với sự nỗ lực, công an các đơn vị, địa phương nói trên đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong ngày. Trong đó, ngày 19.3 Công an huyện Duy Xuyên đạt 639 hồ sơ, Công an huyện Đại Lộc 629 hồ sơ, Công an TP.Hội An 603 hồ sơ.

Kiểm tra tại các tổ cấp CCCD, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng biểu dương sự quyết tâm của các đơn vị; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải cố gắng hơn nữa, phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những khâu còn hạn chế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chung do Bộ Công an giao.