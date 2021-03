Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại Tây Giang

(QNO) - Ngày 30.3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tây Giang đang thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà động viên Công an huyện Tây Giang. Ảnh: Đ.H

Trung tá Mai Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, đến ngày 30.3, Công an huyện cấp được hơn 9.000 CCCD. Tuy nhiên việc triển khai hiện gặp rất nhiều khó khăn như địa bàn rộng, dân cư thưa, một số hộ dân đi làm nương rẫy xa ở lại cả tuần không về nhà, người dân một số thôn phải đi bộ cả buổi mới đến trung tâm xã để làm CCCD. Thêm vào đó, nhiều người dân do làm nương rẫy nên vân tay bị mòn, rất khó để lấy dấu vân tay, có trường hợp lấy cả chục lần vẫn không được.



Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao quyết tâm vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tây Giang trong việc cấp CCCD cho nhân dân. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cố gắng hơn nữa, phát huy kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm những khâu còn hạn chế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.