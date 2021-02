Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh

(QNO) - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh. Ảnh: M.T

Tại những nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng thông tin thành tích nổi bật của Công an tỉnh trong năm 2020. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai liên tiếp xảy ra ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, song Công an tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao.

Thay mặt Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trân trọng tri ân những cống hiến to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ đối với quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí để xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân.