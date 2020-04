Giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát

Trong 2 ngày (7 & 8.4), Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đến kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid–19 tại các chốt trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nhắc nhở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo trực 24/24h; đoàn kết, vượt qua khó khăn và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh tặng nhiều phần quà là thực phẩm và khẩu trang y tế để động viên tinh thần các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Được biết, lực lượng Công an Quảng Nam đang phối hợp với các lực lượng địa phương duy trì trực 24/24h tại 71 điểm chốt chặn trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo kiểm soát y tế 100% các trường hợp vào địa phận Quảng Nam trong thời gian cao điểm phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.