Giữ mùa xuân biên cương

Dưới những cánh rừng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê (Nam Giang) và lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đêm ngày tuần tra cột mốc, chốt chặn các đường mòn lối mở nhằm đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân đón tết yên vui.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê tuần tra cột mốc biên cương trong mùa xuân. Ảnh: H.LIÊN

Đảm bảo an toàn cho vùng biên

Thượng tá Lê Huy Bảy - Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã tổ chức 6 tổ công tác về các thôn của 2 xã La Êê, Chơ Chun để nắm tình hình; phân công các đội tuần tra bảo vệ đường biên, tuần tra cột mốc biên giới; bố trí lực lượng ở các điểm chốt 706, 712 tại hai tuyến đường mòn biên giới.

“Giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhất là tại các nước bạn giáp biên, công tác bảo vệ vùng biên, chốt chặn các đường mòn lối mở được chú trọng; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp vượt biên trái phép. Đơn vị cũng nỗ lực đảm bảo điều kiện vật chất để cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chốt chặn biên giới vui xuân đón tết đầm ấm; đồng thời bố trí nhiều tổ xuống địa bàn thăm hỏi, động viên bà con” - Thượng tá Lê Huy Bảy chia sẻ.

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Đồn Biên phòng La Êê đã thành lập 6 tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc và 6 tổ bảo vệ an ninh thôn xóm ở 2 xã La Êê, Chơ Chun. Trong đó, người dân là lực lượng nòng cốt ở thôn xóm tham gia các tổ này, hỗ trợ cho đồn biên phòng và các lực lượng trong giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, bảo vệ và gìn giữ an ninh trật tự vùng biên. Việc phát huy phong trào giúp nâng cao ý thức tự giác trong nhân dân, góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ an ninh vùng biên cương.

Gắn kết tình quân dân

Thượng tá Quách Thiện Dư - Chính trị viên Đồn biên phòng La Êê nói, La Êê và Chơ Chun là hai xã xa xôi nhất, khó khăn nhất của Nam Giang, địa bàn hiểm trở, dân số phần lớn là người Cơ Tu, Tà Riềng, đời sống khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào nương rẫy. Những năm qua, đơn vị phối hợp với Hội LHPN huyện, xã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thông qua chương trình “Đồng hành với phụ nữ biên cương”. Chương trình nhằm tiếp thêm luồng sinh khí, sẻ chia, động viên, giúp đỡ phụ nữ vùng biên nâng cao nhận thức, vai trò của mình trong giảm nghèo, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc.

“Từ chương trình, nhiều cấp hội phụ nữ tỉnh, huyện tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đơn vị kết nghĩa, các nhà hảo tâm đã sát cánh với phụ nữ vùng biên, tiếp thêm nguồn lực giúp người dân giảm nghèo hiệu quả” - Thượng tá Quách Thiện Dư nói. Riêng Đồn Biên phòng La Êê nhận đỡ đầu thôn Pàlăng, hỗ trợ những phần việc thiết thực như xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, trao sinh kế, góp phần cải thiện đời sống của người dân.

Xuân này, chương trình “Tết biên phòng - ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng La Êê phối hợp tổ chức thu hút đông đảo người dân La Êê và Chơ Chun tham gia. Đơn vị kêu gọi nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức trao hơn 1.500 suất quà tết cho người dân 2 xã. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng gói hơn 300 cặp bánh chưng tặng đồng bào; trao 2 xe đạp tặng học sinh nghèo. Dịp này, đơn vị tổ chức các trò chơi dân gian như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, tạo sinh khí vui tươi dịp xuân về; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nam Giang tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân. Đây là năm thứ 3 Đồn Biên phòng La Êê tổ chức thành công chương trình “Tết biên phòng - ấm lòng dân bản”.

Miền tây xứ Quảng vào xuân, hoa rừng bung nở rực rỡ. Những cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn thầm lặng bám chốt, giữ bản, giữ mùa xuân biên cương...