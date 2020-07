(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát phương tiện đường bộ. Ảnh: P.V

Trong 6 tháng qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kéo giảm nhưng tại một số thời điểm vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số loại tội phạm tăng như cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục trẻ em; xảy ra nhiều vụ giết người thân trong gia đình.



Toàn tỉnh xảy ra 354 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội, trong đó đã xử lý nhiều ổ, nhóm đối tượng. Các nhóm đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen” diễn biến phức tạp với tính chất manh động. Tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, lừa đảo qua mạng internet tiếp tục diễn biến phức tạp, số tiền bị chiếm đoạt cao với hơn 540 tỷ đồng.

Tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ năm trước, đã phát hiện, bắt giữ 85 vụ với 97 đối tượng. Ngoài ra phát hiện 250 vụ với 731 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đầu năm đến nay phát hiện 3 vụ với 9 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, gây thiệt hại hơn 105 tỷ đồng; 102 vụ với 99 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế; 145 vụ với 154 đối tượng phạm tội và có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm; 349 vụ với 1.649 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp nên công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tất cả lĩnh vực: kinh tế, môi trường, ma túy, hình sự đạt kết quả tốt. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường; công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.